青龙奖：电影《寄生虫》 独揽五项大奖

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第40届韩国电影青龙奖刚刚落幕，各大奖项揭晓，奉俊昊执导的《寄生虫》拿下了最佳电影、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角、最佳美术五个奖项，成为当晚的最大赢家。

《寄生上流》女主角，赵茹珍打败《没有你的生日》全道嬿、《分秒币争》金惠秀、《极限逃生》润娥，以及《抗争：柳宽顺的故事》高我星，夺下了影后宝座，她上台领奖时忍不住泪水，发言中感谢奉俊昊导演，因为那时她一直很期待演出的角色。

万年绿叶配角的李姃垠凭借《寄生上流》中的女管家一角爆红，一举拿下了最佳女配角，领奖时她泪洒舞台，「最近最常听到的话就是我好像太晚才受到瞩目，但以我这样的身材跟这样的脸蛋，其实需要这样的时间。」她坦言，因为这部片受到关注却让她感到害怕，因此没有休息努力投入其他作品，笑称「现在得奖后好像可以休息个几天了」！

奉俊昊获得最佳导演奖时则喊话剧中饰演金家长子的崔宇植，「没被邀来参加颁奖典礼，在家里的崔宇植，我们得奖了！」似乎稍微酸了一下主办，让台下也跟着笑翻。但也做出非常有导演风格的致词，「未来要成为韩国电影创意的寄生虫般，永远寄生在韩国电影的创作者。」

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可惜的是，《寄生虫》男主角宋康昊错失影帝奖杯，郑雨盛凭借《证人》夺得最佳男主角。不过最后大奖宣布《寄生上流》夺下最佳电影时，宋康昊上台致词，「虽然很感谢这部片超过千万观影人次，但让我不禁生起我们也做得出这种电影的自信感、这种不需要字幕解释的电影的自豪感，要对给予我们这样自傲感的奉俊昊导演、工作人员与演员们满满的敬意！」

当晚颁奖嘉宾中有两大两点，即李英爱和金宇彬，李英爱一袭黑色晚礼服惊艳全场，而金宇彬择食因为抗癌后，时隔2年6个月复出，备受瞩目。

第40届青龙奖获奖名单——

最佳影片：《寄生虫》

最佳导演：奉俊昊《寄生虫》

最佳男主角： 郑雨盛《证人》

最佳女主角：赵茹珍《寄生虫》

最佳男配角：赵宇镇《国家破产之日》

最佳女配角：李姃垠《寄生虫》

最佳剧本：《蜂鸟》

最佳新人导演：李尚根 《EXIT》

最佳男新人：朴海秀《量子物理学》

最佳女新人：金慧俊《未成年》

最佳技术：尹真律、权志勋《极限逃生》

最佳拍摄照明：金志龙、曺奎永《摇摆狂潮》

最佳剪辑：南娜英《摇摆狂潮》

最佳配乐：金泰成《娑婆诃》

最佳美术：李河俊《寄生虫》

票房奖：《极限职业》

人气奖：李光洙、李哈妮、朴炯植、林允儿



新闻来源：ETtoday & 时光网