甜蜜热恋PK失恋阵线！C.T.O青春浪漫MV《LOVE YOU》首播

Advertisement



“最燥男团” C.T.O变身”最暖男友”推出今夏最浪漫恋爱单曲《LOVE YOU》，率先在电台首播，甜蜜度爆表引起广大迴响！单曲今天(14/6)正式数位上架，MV也同日首播，特别邀来金曲导演邝盛掌镜，大队人马赴韩国拍摄，以青春浪漫电影《初恋中的那些小事》作为影像主题，导演安排3位女主角，考验C.T.O团员们热恋和分手的演技，一开始收到脚本，负责和女主角演出分手剧情的团员梓宁、振纬和梓鑫忍不住羡慕薛恩、仕伟、宇庆3位可以与女主角谈恋爱，尤其是在知名的忘忧景点Yongma Land龙马乐园，这裡曾是韩国最大的游乐园，后来虽然关闭营业，但因为唯美又欢乐的氛围充满特色，被形容为「停止时间的游乐园」，是当今超红的打卡景点。除了很多知名MV在此拍摄，多部连续剧都曾来此地出外景，在这麽浪漫的地方要演分手戏，团员们忍不住大喊：「真是太煞风景了！」

而MV中负责热恋组的薛恩，在樱花盛开的缤纷花园，像是从漫画裡走出来的花美男，和女主角在浪漫的蓝色系房子前谈情说爱，搂搂抱抱、脸红心跳的他害羞表示，「脑袋一片空白，只知道女主角的头髮很香。」笑容无敌可爱的仕伟，和女主角在草地约会、玩自拍，导演安排他背着女主角转圈圈，没想到身材精瘦的仕伟抱起女主角转三圈，就忍不住腿软了，被亏是女主角要保护他！女主角还不好意思地问是不是自己太胖了，让仕伟害羞地脸红不已！而宇庆最让众人羡慕又嫉妒，导演安排他与女主角有最多对手戏，大家都只拍摄10多分钟，宇庆一拍就是半小时！除了一起分享棒棒糖，还熊抱旋转，甚至有令人脸红心跳的鼻子互磨，差一点就要吻下去啦！其他团员们忍不住围剿他大喊：「太不公平啦！」

Advertisement



被分配到”失恋阵线”的梓鑫使出各种招数讨女友欢心，霸气壁咚展现很Man的一面，但冷若冰霜的女友仍不为所动；年纪最小的振纬，面临女友决定离去的不捨，老闆”亚洲流行天王”罗志祥更亲自教他怎麽表现深情地不捨，释放出希望她幸福但又捨不得的氛围，强忍男儿泪却仍忍不住心碎的倒在地上大声呐喊，咚的一声巨响头让团员们都吓到了！而外表看起来成熟冷静的梓宁也有脆弱柔软的一面，即使对方无理取闹，还是努力安抚着女友的情绪，挨了女主角60几拳，两人非常入戏，女主角打到自己手都痛了！当问到6个人会不会有一天为了心仪的女孩争风吃醋，他们信心坚定表示不会，因为彼此喜欢的类型大不同！

《LOVE YOU》这首歌曲唱出爱恋中的甜蜜，也唱出对于逝去爱情的祝福，不管能不能在一起，爱就是为你付出、为你守候，6个成员在全新《LOVE YOU》单曲中，各自展现属于自己的帅气与浪漫，粉丝们将可以透过这首单曲，更加认识这几个暖暖的大男孩，《LOVE YOU》单曲今天(6/14)正式数位上架、首播MV，”最燥男团”C.T.O 变身”最暖男友”，陪你共度这个夏天！

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年6月14日