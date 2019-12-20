王阳明甜晒老婆孕肚照 兴奋直呼「爸妈已经准备迎接你的到来了」

Advertisement



王阳明和老婆蔡诗芸2015年完婚，一直期待宝宝的夫妻俩2019年9月官宣怀孕好消息。12月19日王阳明就在个人社交圈甜晒老婆孕肚照，并兴奋直呼「爸妈已经准备迎接你的到来了」，字字句句都流露出准人父的心声！

进入生产倒数的新手爸妈，19日在社群圈分享了一系列的孕妇写真，无论是亲密的磨鼻子互动、或是老公跪地轻捧孕肚的画面，全都散发出浓浓的甜蜜氛围。

事实上，12月底就是蔡诗芸的预产期，王阳明坦言最近都待在家陪老婆聊天，「她也在等，也许会紧张，需要聊天放松。」至于小孩性别，他仍选择保密，「她（蔡诗芸）蛮低调的，之前怀孕都一直隐藏着，想要过自己的生活，直到8月肚子好大了才说。」

资料来源：新浪娱乐