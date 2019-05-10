王子异开拓「演员之路」！《怪你过分美丽》向秦岚、高以翔和王耀庆前辈指教

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都市职场剧《怪你过分美丽》今日官宣演员阵容，将由秦岚、高以翔、王子异、王耀庆主演！



该剧根据未再同名小说改编，故事讲述女主角莫向晚（秦岚饰演）在17岁的一次援交中，和富家子莫北（高以翔饰演）发生关系，随后怀孕生子成为单亲妈妈，事隔多年，又在职场中和孩子的爸重逢。而王子异作为新晋演员，在剧中饰演男二“优质偶像徐陵”，一起期待他们的表现吧！

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资料来源：新浪娱乐