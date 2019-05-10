娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama 王子异开拓「演员之路」！《怪你过分美丽》向秦岚、高以翔和王耀庆前辈指教 by Tofu 10 May 2019 written by Tofu 10 May 2019 Advertisement 都市职场剧《怪你过分美丽》今日官宣演员阵容，将由秦岚、高以翔、王子异、王耀庆主演！ 该剧根据未再同名小说改编，故事讲述女主角莫向晚（秦岚饰演）在17岁的一次援交中，和富家子莫北（高以翔饰演）发生关系，随后怀孕生子成为单亲妈妈，事隔多年，又在职场中和孩子的爸重逢。而王子异作为新晋演员，在剧中饰演男二“优质偶像徐陵”，一起期待他们的表现吧！ Advertisement 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post Justin Bieber + Ed Sheeran = I Don’t Care next post 姜丹尼尔经三个月后 终于可以展开独自活动！亲笔感谢信「请大家期待重新开始的新人歌手姜丹尼尔」 You may also like 姜丹尼尔经三个月后 终于可以展开独自活动！亲笔感谢信「请大家期待重新开始的新人歌手姜丹尼尔」 10 May 2019 Justin Bieber + Ed Sheeran = I Don’t... 10 May 2019 “我会比男生大胆！” 麦明诗坦认会选内衣取悦对方 10 May 2019 恐怖电影《It》续集《It: Chapter 2》预告终于曝光！ 10 May 2019 港媒曝陈法拉即将嫁法籍男友 10 May 2019 男神张孝全已结婚当爸？！ 经纪人回复：是开心的好事 9 May 2019 韩剧《监狱医生》爆红，豆瓣评分高达9.1！ 9 May 2019 袁咏仪遗憾没生多一个 张智霖：我和别人生？ 9 May 2019 《皮卡丘》102分钟正片大曝光？遭Ryan Reynolds逮个正着！ 粉丝看完「气到笑」：好疗愈 9 May 2019 杨洋和她在恋爱？已是第三波爆料！ 9 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.