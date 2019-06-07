王嘉尔见女神秒变迷弟，网友：好真实

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在最新一期的《拜托了冰箱》，节目组请到了大陆著名演员杨紫。不料，身为主持人之一的王嘉尔在见到女神后，秒变身迷弟，原来，杨紫是王嘉尔的童年偶像和女神呢！

王嘉尔之前在节目中就曾经表示自己的偶像是杨紫。当时，《致我们单纯的小美好》演员沈月在节目上表示，她有一次在街上骑车，看见杨紫，然后两人对视了好久！主持人之一的何炅当时听后，先是说“（王嘉尔）小时候特别爱看杨紫演的电视剧”，然后又说 “说起来，她还没来过我们节目诶～”，可见当时何老师就在暗示之后会邀请杨紫当嘉宾了！

果然，《拜托了冰箱》节目组终于在第五季邀请到了杨紫当嘉宾，嘎嘎在见到女神之前，各种紧张与羞涩，连耳朵都红了呢！（嘎嘎好可爱！）节目的开始，在何老师的神助攻下，刻意安排了嘉尔与杨紫对视30秒，然而，与女神见面让嘎嘎真的方寸大乱了，害羞的嘎嘎瞬间脸红，甚至还不敢与杨紫对视。这样的真实表现，引来网友们纷纷留言：“好真实，像极了我本人见到爱豆的样子。”

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杨紫作为童星出道，曾主演的《家有儿女》曾经陪伴中国一代人的童年。近年来，陆续出演了多部电视剧《欢乐颂》、《香蜜沉沉烬如霜》等，出色的演技与精彩表现，收获观众喜爱。

王嘉尔2014年通过韩国人气男团GOT7成员的身份出道，一直活跃于韩国与大陆娱乐圈，2015年与何炅共同主持美食节目。嘎嘎在节目中自然、真实的表现，还有一口“港普”，让观众印象深刻，也掳获无数少女心。

节目最后，何老师再次神助攻，替嘎嘎向杨紫要求加个微信，怎知，咱们嘎嘎还是害羞地不要不要的，怎么那么可爱！无论如何，也要恭喜咱们嘎嘎王嘉尔追星成功，与女神杨紫完美同框！

（新闻来源：腾讯，图片皆摘自网络）