王俊凯在蔡依林微博留言 却惨遭拒绝？！Jolin霸气回复：谁可忍心拒绝我家狂野型男

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王俊凯早前在北京举办了个人演唱会，当天到场的粉丝举着蓝色荧光棒，震撼全场。演唱会一大爆点莫过于天后蔡依林（Jolin）担任演唱会神秘嘉宾！两人在演唱会甜蜜合唱新歌《心引力》，蔡依林更开撩王俊凯是否可以接受姐弟恋，瞬间引起粉丝们疯狂尖叫！

11月6日，王俊凯想在官微转发蔡依林微博，并发文感谢她出席自己的演唱会，然而却遭到拒绝！原因竟然是因为……

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随后蔡依林回复小凯，更甜蜜称他为“狂野型男”，并热情邀约下回一起跳舞，这俩姐弟的互动实在太可爱啦！

资料来源：新浪娱乐