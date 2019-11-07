娱乐 Entertainment明星 Celebrity 王俊凯在蔡依林微博留言 却惨遭拒绝？！Jolin霸气回复：谁可忍心拒绝我家狂野型男 by Tofu 7 November 2019 written by Tofu 7 November 2019 Advertisement 王俊凯早前在北京举办了个人演唱会，当天到场的粉丝举着蓝色荧光棒，震撼全场。演唱会一大爆点莫过于天后蔡依林（Jolin）担任演唱会神秘嘉宾！两人在演唱会甜蜜合唱新歌《心引力》，蔡依林更开撩王俊凯是否可以接受姐弟恋，瞬间引起粉丝们疯狂尖叫！ 11月6日，王俊凯想在官微转发蔡依林微博，并发文感谢她出席自己的演唱会，然而却遭到拒绝！原因竟然是因为…… Advertisement 随后蔡依林回复小凯，更甜蜜称他为“狂野型男”，并热情邀约下回一起跳舞，这俩姐弟的互动实在太可爱啦！ 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 「夏日丁丁茶」隔壁老樊《多想在平庸的生活拥抱你》by 丁丁 You may also like 《Produce48》和《Produce X 101》CONFIRM “玩臭”！Mnet电视台宣布所有选秀节目将采用监票人制度！ 7 November 2019 胡歌严拒粉丝集资应援电影~说“作品行不行，我自己承担”！ 7 November 2019 安俊英承认《PRODUCE》第三和第四季造假！IZ*ONE回归演出也遭取消！ 7 November 2019 李洪基打卡啦！入伍后首次晒自拍 军装帅气亮相 6 November 2019 吴亦凡11月6日生日发布新歌《贰叁》 16分钟超长微电影曝光 女主角竟然是她！ 6 November 2019 童颜CP又发糖！李现发文为杨紫庆生 晒杨紫熟睡照引粉丝们高喊：这样真的好吗？ 6 November 2019 今天是胡杏儿40岁生日！一众胡说八道会闺蜜为她庆生！ 6 November 2019 天王周杰伦夫妇排场大！8名保镳随行！ 6 November 2019 《余生，请多指教》导演官宣杀青！粉丝敲碗：跪求尽快上线 6 November 2019 《PRODUCE X 101》制作人曾经多次受贿 还试图毁灭证据！ 6 November 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.