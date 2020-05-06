猪扬撕破脸抖出「Hebe、张韶涵爆不合」　

Advertisement



台湾女歌手田馥甄（Hebe）早前因为转发精神科医生邓惠文的逆风文章「网路制裁前情人的攻击力」，意外成为「猪扬情变」的受灾户，网友口诛笔伐不手软，更指她「双重标准」。受风波所及，她不仅丢了中国的广告代言，连洽谈中的节目方也准备弃守她，转而向同样来自台湾的张韶涵（Angela）招手，让张韶涵成「猪扬」事件中的赢家之一，更重启「HA」之间的战火。

「猪扬情变」让男主角罗志祥事业全毁，没想到在风暴外的局外人田馥甄（Hebe）也因此事意外受挫，原因是她转发了精神科医生邓惠文的文章，并写上一句：「我是这样想的。」被网友视为「挺猪派」，纷纷发言抵制，虽然事后她放低姿态，对给大家增添不好的情绪感到抱歉，依旧灭不了网友的熊熊怒火。不少网友认为Hebe是双重标准，当年好姐妹Selina跟张承中离婚后，Hebe一直在社群网站中帮姐妹出气，甚至在脸书上写着「你·不·是·男·人·甚至·不·是·人」暗骂张承中，如今罗志祥噼腿、出轨，Hebe却转发邓惠文的文章，暗讽周扬青是恐怖情人，被网友批评从支持正宫转变为挺渣男，立场不坚定。

随着这起风波越演越烈，Hebe在中国的工作也受到影响，一些商演和广告代言不得不放弃Hebe，并转向张韶涵（Angela）提出邀约。

Advertisement



据了解，张韶涵近年来在中国颇受欢迎，近期签约新东家泰川音乐，更将她捧在手心疼，在自己给力、背景出力及对手Hebe的引火自焚下，让她渔翁得利。据知情人士透露，此举让张韶涵及所属团队乐开怀，恨不得将送上门的机会一把抓，让事业再创巅峰。

虽然张韶涵与Hebe看似没交集，但其实两人早已于2018年就出现“争战”，起因是Hebe在机场遭粉丝围堵，她在微博上表达不满，虽然秒删贴文，仍登上热搜，而Hebe的反黑博（举报有害信息与恶评的博主）发现，疑似是张韶涵的粉丝蹭话题热度辱骂Hebe，遭Hebe的反黑博踢爆，公布截图并举报。

而张韶涵的粉丝也不甘示弱，强调骂人者非张的粉丝，是一群爱胡乱指责他人的网路键盘手，双方你来我往毫不客气，此举让张韶涵怒发文：「我凭什么忍你。」被意有所指，是在喊话Hebe，「HA」之战浮出台面，如今因挺猪风波，两人2度交手，由张韶涵胜出。

新闻来源：镜周刊