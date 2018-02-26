犯困！上班上课好想睡觉，该怎么办？

新年后开工上班，显得毫无精神。这可能是你在长假，当了夜猫子，或者整天玩手机、玩电脑、又或者在外面玩到很晚才睡觉，第二天一早就要起床，算下来睡眠时间都不足7小时，有些甚至都不足5小时，缺少睡眠，白天的时候当然会容易犯困。

当然，还有其他原因会导致上班上课容易犯困，包括睡眠质量比较差，经常做梦、打呼，或者营养缺乏、抑郁、年龄、体型、药物等等。

犯困怎么办?

1、夜间要保证睡眠时间，中午午休

白天嗜睡的患者，晚上一定要不要晚睡，首先要保证睡眠时间，最好能11点前入睡，养成定时睡觉的好习惯，另外，每天中午也可以小憩一会儿，就算是闭眼养神也可以。 嗜睡是什么原因

2、注意饮食

不要挑食，每种类型的食物都要吃一点，避免营养不良，可以多吃些抗嗜睡的食物，比如香蕉、菠菜、草莓、金枪鱼和豆制品。

3、早餐要吃

早餐是一天的开始，吃好早餐能补充身体能量，让你一上午都有精神，预防犯困、嗜睡。

4、喝绿茶

喝茶提神是不错的方法，喜欢喝茶的人可以选择绿茶，当然也可以配点糕点来吃，绿茶提神效果是不错的。

5、走动走动，碰碰冷水

一直坐着不动当然容易犯困，如果想睡的话就起来走一走，去上个厕所、去洗把脸都可以，冷水会让你瞬间清醒!

资料来源：三联

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