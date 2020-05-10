牛鹿桃确认合体同框！《创造营2020》下期预告 吴亦凡以特派教练身份登场

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早前曾网传吴亦凡、鹿晗和黄子韬「牛鹿桃」组合将在《创造营2020》合体，然官方未证实！5月10日，腾讯视频官博就发布了《创造营2020》下期的预告片段，竟然出现了吴亦凡的身影，正式官宣吴亦凡将以特派教练身份空降舞台。影片发出后瞬间引起粉丝激动留言：“真的是活久见，终于让我等到了！”、“期待期待～拜托下个星期赶快到”、“终于官宣了，好激动～”。

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一起来看看预告片！