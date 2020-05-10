娱乐 Entertainment明星 Celebrity 牛鹿桃确认合体同框！《创造营2020》下期预告 吴亦凡以特派教练身份登场 by Tofu 11 May 2020 written by Tofu 11 May 2020 Advertisement 早前曾网传吴亦凡、鹿晗和黄子韬「牛鹿桃」组合将在《创造营2020》合体，然官方未证实！5月10日，腾讯视频官博就发布了《创造营2020》下期的预告片段，竟然出现了吴亦凡的身影，正式官宣吴亦凡将以特派教练身份空降舞台。影片发出后瞬间引起粉丝激动留言：“真的是活久见，终于让我等到了！”、“期待期待～拜托下个星期赶快到”、“终于官宣了，好激动～”。 Advertisement 一起来看看预告片！ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 易烊千玺谈电影《少年的你》 透露「最喜欢别人称演员」：感觉得到肯定 You may also like 易烊千玺谈电影《少年的你》 透露「最喜欢别人称演员」：感觉得到肯定 10 May 2020 《致敬白衣天使》演唱会公布全体阵容！周杰伦、刘德华、萧敬腾、莫文蔚、尤长靖等5月11献唱 10 May 2020 《夫妻的世界》跳海戏码亲自上阵 金喜爱差点卷入海中丧命 10 May 2020 《韫色过浓》高冷医生与偶像剧女王，“韫北”夫妇甜蜜撒糖！ 10 May 2020 少女时代合体参加经纪人婚礼 献唱祝歌《Kissing You》！独缺Tiffany 粉丝应援：我们帮你P上去 10 May 2020 《创造营2020》主题曲《你最最最重要》正式上线了！ 10 May 2020 深夜遭敲房门、跟踪 王一博发文怒斥私生饭：我工作很辛苦了 想睡一会都不行吗？ 10 May 2020 《相信未来》义演第4场来了！73组大咖音乐人齐献唱 10 May 2020 Ella另类母亲节po文 痛诉「逆子」劲宝4大罪行 网友笑翻：妈妈们辛苦了 10 May 2020 杨怡迎来当妈后的首个母亲节！晒女儿小珍珠脚丫和妈妈合照 甜蜜告白妈妈：我一直都会拖着您的手 10 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.