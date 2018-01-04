爱情要保鲜，8种维持感情方法

开始一段爱情是瞬间的荷尔蒙爆发，维持一段长久的感情是一个不断学习的过程。在度过了浓情蜜意的热恋期后，紧接着伴随而来的，就是望无边际的磨合期。

然而情侣时间要怎么经营一段健康的感情呢？怎样做才能维持一段长久的感情呢？

维持感情的方法

1）鼓励和赞美

以人性的角度来说，人是渴望认同的，而赞美就是他人对自己的认同。我们会因为他人的期望而受到影响，进而让自己变得更好，且无论是鼓励或者讚美，除了可使身心感到愉悦外，也有助于自信的提升。

2）沟通很重要

伴侣不是超感能力者，勇于表达自己的需求是一种沟通。我们常听到女生嫌弃男朋友不懂他，但是他没想过的是：他是否曾经表达自己的想法并与对方沟通？你要知道，没有谁是你肚子裡的蛔虫，对方也许可以经由过往的相处猜测出你的接下来会有的行为和想法，但那并不是完全的，因为谁都不是你。

3）包容和体谅

适度的包容和体谅是感情的润滑剂，你要接受自己和对方的不同点与独立性这些观点。对过对方有一些无伤大雅的小癖好，那就试着把对方的优点放大，缺点缩小，你们的关係会更融洽，甚至那些你看不太顺眼的小癖好也会显得可爱许多；倘若是价值观不同，那就要懂得尊重，毕竟价值观没有对错之分，只是若当两个人的价值观相距甚远，会影响契合度，且容易造成争吵。

4）亲密的互动要真诚

牵手，它牵起的是同舟共济、是互相扶持；拥抱，是最具有疗癒效果的行为；亲吻，是表达爱意最直接的一种方式。无论是牵手、拥抱或是亲吻，应带着真诚与温柔去做，这皆是表达爱情的方式，也同时是表达你的在乎。不要把这些互动当成是流于形式的例行公事。

5）每天至少联系一次

在国外公干、或是跟朋友出门玩乐，打个电话给对方，可以让对方感受到你对他的重视，也可以让对方感到安心且踏实，这让对方知道，无论你身处何处，你，一直都在。

6）彼此尊重

和人相处的最初，就是从尊重开始。尊重对方，那很多争吵都不会产生，你需要知道的是，没有谁对谁的好、谁对谁的付出是理所当然的。我们会因为爱而包容，也会因为不受到尊重而分手。

7）些许的未知感

在一段感情中，诚实很重要，但不代表要让自己或事件的本身显得完全透明，些许朦胧的未知感，可以增加你的吸引力和引发他人的热情。这并非是要你做出欺骗的行为，而是你可以懂得润饰，举例来说，很多女孩喜欢问自己的男友：「我和她谁比较漂亮？」你的女友也许小家碧玉温婉可人，但她所比较的对象偏偏长的倾国倾城国色天香是你的天菜，那你真要诚实回答吗？你需要知道的是，好听话谁都爱听。

8）不要把对方对你的好当作是理所当然

感情进入稳定阶段，很多人会出现这样的感情困惑：他以前处处都是让着我的，但是现在却对我爱理不理了。大部分女生都会把这样的问题归结为对方的错，认为男友的态度变了。感情应该是相互的，有付出就会有要求。对方向你付出了自己的真心，但你却没有达到对方的要求，甚至总是一副趾高气扬的样子，有谁会甘愿为这样的人继续付出真心呢？

凡是能相守到老的伴侣，都能一起经历人生的风风雨雨，共同分享人生的挫败和喜悦。一段好的爱情应该是滋养型的，你在爱情中能感到快乐，会觉得你的生活是有意义的。坏的爱情却是消耗型的，你会在感情中越走越累，最后消耗了两人共同的感情，同时也丢失了自己。

因此经营一段长久的感情，不要把所有的生活都围绕着对方进行，而是留一些空间给自己。只有相互促进、共同进步的爱情，才能感受到一起生活的意义。

资料来源：关键评论、每日头条

图片来源：Pexels

编辑：淑婷