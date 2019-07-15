爆高云翔董璇已离婚！

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中国男星高云翔2018年3月在澳洲涉嫌性侵被捕，为了遵守保释条件，一家人都暂居当地，多次传出董璇为了家庭当起了空中飞人两头跑，早已萌生离婚打算，15日甚至惊爆两人已经秘密签字离婚！

根据知情人士指出，高云翔和董璇已经在5月悄悄离婚，虽然具体条件并未曝光，但两人是採取「视讯」方式来讨论离婚事宜。对此，中国媒体致电董璇所属经纪公司，对方却声称不是工作人员，无法做出解释，当又追问对方是负责哪项业务的人员时，对方又以「无法解释」为由拒绝回答。

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据悉，高云翔会决定离婚的原因是为了双方的名下财产，他的性侵丑闻影响《巴清传》播出，年初时唐德影视声请将高云翔和董璇的北京艺璇文化经纪有限公司财产冻结，总共大约3亿元台币，而高云翔4月发表声明表示，唐德影视针对的是自己，而非董璇，但有媒体踢爆，其实背后真正掌有经济大权的是董璇，猜测他是不愿让董璇被拖累，才会离婚。

董璇曾在高云翔爆性侵后，上节目发表将近20分钟的演说，回顾演艺事业、结婚生子，「在今年以前，我一直觉得自己命挺好的。」她表示最近被网友称为「原谅教的教主」，「反正我不管，我只知道，现在的我还是那个倔强的姑娘，我不能分心、洩劲，只能把全部的力量放在解决问题上，毕竟家裡上有老、下有小，在外面还有工作，而我，是现在家裡唯一一个能扛事的人，以后会怎麽样，那是以后的事，反而我相信，以我的性格无论面对怎麽样的情况，总是能靠自己摊（熬）过去。」

在丈夫高云翔涉性侵事件后，董璇一年多以来不断飞往澳洲为的丈夫官司奔波，目前一家人都暂居当地，面对官司审理。