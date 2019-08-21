爆老公「2度偷吃」梁静茹心死分居

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梁静茹与老公Tony赵元同结婚9年，日前被爆出两人目前处于分居状态，甚至传出已经离婚。据了解，夫妻俩婚变的导火线起因于2年前，赵元同被爆先是外遇女网红，在梁静茹极力挽回下，赵元同回归家庭。没想到，之后赵元同再噼腿前员工，让梁静茹崩溃痛哭，虽然她为了顾全家庭而选择原谅，却压抑不了内心日益高涨的不甘心与不满，不愿再隐忍当「深宫怨妇」，于2个月前决定分居。

今年7月6日，《镜周刊》接获读者爆料，赵元同一个人独自参加S2O泼水音乐节，形单影隻参加欢乐派对，之后，他在七夕当天，上传一张诡异的蛋糕照片，奶油蛋糕上写着由右至左的「七夕」二字，加上横槓，凑成了一个死字，被指与梁静茹的感情已是死路一条。父亲节当天，他则贴出自己和儿子的合照，并写着「爸爸会永远照顾你」，只字不提梁静茹。而这些贴文，在被爆出离婚后，全都被赵元同删除了。对于外遇及离婚，赵元同在早前已经全部否认，表示自己没有外遇，也没有和梁静茹离婚。

《镜周刊》在接获梁静茹和赵元同感情不睦的爆料后，连续一週观察2人的行踪，发现梁静茹仍住在位于台北市木栅的爱的小屋，日常出入靠计程车代步。而开着宾士车的赵元同，连续几日都是过家门而不入，往木栅山顶上的方向行进，进入另一个社区，显然已经搬出和梁静茹的爱巢。

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7月19日下午4点多，梁静茹一身运动装扮，从木栅家裡搭计程车前往敦化南路上的私人健身房运动，约莫过了1个半小时，梁静茹素颜离开，她不急着回家，反而是步行10分钟，到东丰街买酒，随后搭上计程车前往位于八德路的添翼创越工作室，与音乐製作人锺成虎碰面。会面3个小时后，梁静茹于晚上9点半单独离开，而锺成虎于10点多下楼，到旁边的便利商店买饮料，随后又回到工作室，未再离开。

7月20日傍晚，赵元同开着宾士车行经原本与梁静茹居住的住宅却过门不入，反而回到另外一个住处，证实了2人分居的传言。7月25日下午，梁静茹再度按照既定的运动行程外出，1个半小时后，她离开健身房，以相同路线直奔锺成虎的工作室，短短1週内，二度与锺成虎相会，可见2人交情不错。

锺成虎除了是梁静茹长期合作的製作人，也是音乐才女陈绮贞的重要合作伙伴，2人携手相伴走过16个年头。今年5月，陈绮贞突然在IG上宣布与锺成虎早在2年前分手，让粉丝都非常震惊。

新闻来源：《镜周刊》