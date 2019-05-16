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爆款韩剧《监狱医生》完美落幕！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
爆款韩剧《监狱医生》完美落幕！
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爆款韩剧《监狱医生》终于迎来大结局，正义最终还是战胜恶势力！

韩剧《监狱医生》在大结局的收视率再创新高，大结局高达17.2%，口碑和收视双收，对认真投入的剧组上下确实是很好的回报。但是有别于其他爆红韩剧的电视台和制作公司方面会请整个剧组免费旅行，《监狱医生》因为一些原因无法成行，身为剧中的男主角南宫珉就表示会自掏腰包，带领整个剧组到夏威夷度假！

南宫珉日前表示会在《监狱医生》完结后带辛苦的工作人员前往夏威夷度假，而且所有费用全部由他支付。这个消息传出之后，许多网友纷纷给予称赞，不止夸南宫珉演技好，同时还是一个很暖心的演员。

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南宫珉早在2002年就出道，但是其演艺事业却一直浮浮沉沉，演的主要都是配角。直到2016年的《美女孔心》，以精湛演技开始逐渐崭露头角，接着在《金科长》中收视登顶，名利双收，更入围多个演技奖项。

《金科长》绝对是南宫珉的代表作之一！

《金科长》在当时开播的时候打败了李英爱宋承宪主演的《师任堂》，收视亮眼，轻松搞笑的剧情，引起许多共鸣。

《监狱医生》南宫珉时隔一年重返小荧幕的作品，继上一部的《训南正音》失利之后，这一次《监狱医生》完全抛开包袱，凭着精湛演技以及扣人心弦的剧情，收视不断高涨！

资料来源：KSD韩星网

所有照片和视频皆摘自网络

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