爆小猪曾出轨，小三曾计划逼宫周扬青！

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网剧《N世代之青春降临》女主角于大梦，自称曾经意外介入一段天王恋情，当了小三，但她不甘心只当备胎，于是便找来狗仔偷拍，想要设计男友，抢夺正宫地位，结果近期被媒体意外发现这桩计谋的男主角竟然是小猪罗志祥！

于大梦顶着「世新校花」光环出道，除了「超胸」、「极品」的称号外，还有人称她为「真人版娜美」。出道以来她曾和黄立成、辰亦儒传出绯闻，2016年底拍摄《N世代之青春降临》时，她向朋友透露正在热恋中，而且对方是演艺圈的天王，两人已经交往半年之久。

不过去年底于大梦被报导「女星正宫变小三，伤心离开演艺圈」。原来于大梦在和男方交往后才知对方已经有女友，她因自己身为第三者而心碎，拍完《N》剧就赴美深造疗情伤，不过她从未透露对方是谁。直到今日媒体收到于大梦和朋友在2016年传的讯息，意外发现她所指的男友，竟是罗志祥！

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从讯息中发现，于大梦为了扶正，竟然找狗仔去偷拍她和小猪的圣诞浪漫之约，想借着恋情曝光，破坏小猪和正宫周扬青。

当时于大梦在讯息中写着，她和男友每次出门都很小心，不仅先确认没车才会叫她下去，而且还要求她在车内躺平，以免被狗仔拍到。

根据于大梦的友人透露，虽然后来她得知罗志祥已有女友，但她自认可以把小猪抢过来，只是一直无法如愿，在心有不甘下，才决定设计小猪。为此，媒体致电于大梦但未被接通，但小猪的经纪公司则回应，“她是工作人员的朋友，两人的确认识，这麽多年已经几乎没有联繫，祝她一切顺利。”