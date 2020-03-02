烂番茄影评90%高分！电影《The Invisible Man》全球票房大卖！

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电影《The Invisible Man》早前在烂番茄影评网站中获得90％高分评价后，首个星期的票房表现十分亮眼，全球票房开出4920万美元（北美地区2900美元以及其他国际市场2020美元），登上周末票房冠军。

据悉，《The Invisible Man》的制作成本只有700万美元，就算加上行销费用，所获得的全球票房已是制作成本的7倍，几乎可以确定能够回本！

《The Invisible Man》幕后最大功臣为监制 Jason Blum，旗下布伦屋制片公司擅长靠小成本电影赚钱，注重营造角色，《Get Out》就是他们最出色的作品！

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随著《The Invisible Man》票房大卖，外界不免关心是否会有续集计画？导演 Leigh Whannell 向外国媒体《EW》表示：“我没有想过续集，我参与很多电影都有续集，像是《SAW》、《Insidious》发展出整个系列，但是我老实告诉你，这些电影在我制作的过程中，也从来没想过拍续集。”他笑称，自己非常迷信，不希望在上映前想这些，担心会在上映时触霉头。

故事讲述女主角西西莉亚的男友艾卓安是位恐怖情人，她除了长期受到男友的精神压迫，甚至还被其软禁在家中。某日，西西莉亚利用深夜的便利条件与姊姊艾蜜莉的帮助，顺利从男友家中逃走。脱身后不久，就得知艾卓安自杀伤亡的“好消息”。但随后西西莉亚便发现，艾卓安的死恐怕是场骗局，而且对方还以“隐形人”的型态再度威吓她，使西西莉亚陷入重大危机。

新闻摘自：ettoday

照片视频摘自网络