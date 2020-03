漫威首位明星确诊！《雷神》守门人Heimdall 染疫

英国男星Idris Elba以《雷神索尔》系列电影当中「彩虹桥守门人」Heimdall一角深受影迷喜爱,他今(17日)主动在Twitter上传影片,公布自己确诊新冠肺炎的消息,「今天早上,我进行Covid 19筛检为阳性」、「我的身体感觉还可以,目前为止还没有症状,自从我发现自己可能感染病毒以来,我就被隔离了。」 Idris Elba表示,上周五发现友人确诊之后,便自主隔离,且立即接受新冠肺炎筛检,到现在才得知筛检结果。同时,他呼吁大家保持社交距离、多洗手,并强调自己也是在「完全没有症状」的情况下确诊,「老老实实待在家吧!」他认为现在社会不该再分裂,「现在是团结的时候、互相思考的时候,有很多人的生活受到影响。」

而Idris Elba的老婆Sabrina Dhowre也在影片当中出现,不发一语在他的身边,他证实「老婆还没接受筛检」,目前状态还可以。同时,他希望粉丝放心,「目前为止,我们感觉OK,保持正面的态度,不恐慌。」不过粉丝仍相当担心她的老婆:「如果你已经确诊了,老婆不是应该保持一点距离吗?」

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020