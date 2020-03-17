漫威首位明星确诊！《雷神》守门人Heimdall 染疫

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英国男星Idris Elba以《雷神索尔》系列电影当中「彩虹桥守门人」Heimdall一角深受影迷喜爱，他今（17日）主动在Twitter上传影片，公布自己确诊新冠肺炎的消息，「今天早上，我进行Covid 19筛检为阳性」、「我的身体感觉还可以，目前为止还没有症状，自从我发现自己可能感染病毒以来，我就被隔离了。」 Idris Elba表示，上周五发现友人确诊之后，便自主隔离，且立即接受新冠肺炎筛检，到现在才得知筛检结果。同时，他呼吁大家保持社交距离、多洗手，并强调自己也是在「完全没有症状」的情况下确诊，「老老实实待在家吧！」他认为现在社会不该再分裂，「现在是团结的时候、互相思考的时候，有很多人的生活受到影响。」

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而Idris Elba的老婆Sabrina Dhowre也在影片当中出现，不发一语在他的身边，他证实「老婆还没接受筛检」，目前状态还可以。同时，他希望粉丝放心，「目前为止，我们感觉OK，保持正面的态度，不恐慌。」不过粉丝仍相当担心她的老婆：「如果你已经确诊了，老婆不是应该保持一点距离吗？」

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ — Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020

近来越来越多好莱坞明星确诊，包括Tom Hanks夫妇、前庞德女郎《007》Olga Kurylenko以及Idris Elba，至今好莱坞多部大片也已经宣告停拍，包括《侏罗纪世界3》、《怪兽与牠们的产地》第3集、真人版《小美人鱼》、漫威电影《上气》、DC电影《蝙蝠侠》、重启版《小鬼当家》等。

新闻来源： ETtoday