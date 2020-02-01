湖人主场致敬Kobe，球迷身穿8或24号T-shirt，湖人球衣绣KB图样

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美国NBA湖人队传奇巨星Kobe Bryant与女儿因意外骤然离世，让许多球迷至今都无法相信。2月1日，洛杉矶湖人队在主场迎战波兰特拓荒者，这也是Kobe骤逝后湖人迎来的首场比赛，而今日凌晨，湖人队也在其Twitter写道：“Tonight, For Kobe”。

在湖人队更新的twitter照片中，可见湖人主场球馆（STAPLES Center）的两侧座位上，放置着Kobe的纪念t-shirt，一边是8号球衣，一边是24号球衣。同时湖人球员也将穿上特别款球衣，上面绣有“KB”加上一个白色小星星的字样徽章，KB即是为了纪念Kobe Bryant，而白色小星星相信是寓意Gianna，意味两人一直都留在湖人，湖人全队也将一直陪伴两人。据悉，这徽章将持续到今年的赛季结束。，球场的地板上也放上同样的Logo，比赛中也会播放致敬和悼念Kobe的影片。

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作为Kobe挚友兼队友，LeBron James之前曾两次发表长文悼念好友Kobe。据悉，James在其休息室更衣柜旁边放上了一件Kobe的24号球衣，寓意Kobe一直陪伴在他身边不曾离开，湖人球迷也深信James将延续Kobe的“曼巴精神”。另外，James与湖人球员在比赛中都穿上了Kobe的球鞋，向逝者致敬。

除此以外，湖人队发布了Quinn Cook的28号球衣，写道：“2号是Gianna生前的球衣，8号是Kobe生前的球衣，Cook的球衣是2+8号”

场外有大批球迷以各种方式悼念Kobe Bryant。

（图转载自网络）

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