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游子 VS 都市人 过年的 pattern

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13 Feb 2018
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（网络截取）

 

根据非正式调查和观察，都市人和游子们过年的 pattern 和心情截然不同。

列下几个范例，有哪一项你举手或举手举脚认同？

纯属虚构，如有雷同，实属巧合。

 

游子们 都市人
过年前

 

 提早订购车票、飞机票、火车票 看要去哪儿旅行

或者是呆在家补眠
请假 优先请假 先不放假，反正公司会给半天假

等年后再放久久
新年歌 准备新年歌playlist。

边开回乡，边听新年歌

（记得要听“聚心年”噢！）

 好像没什么 feel 或有点厌烦
热闹度 整个kampung一起庆祝 … …

（虫鸣叫声）
塞车 纠结几点开车

无论去回都塞车

 通行无阻
红包 重量不重质 重质不重量
新年菜 一桌子家乡菜 出外用餐

 

 

（网络截取）

 

无论是游子们返乡或呆在城市，新年期间我们都会做一件事。

就是约家人、朋友一起看贺岁片。

（网络截取）

 

超强卡司阵容 爆笑十足

《捉妖记2

主演：梁朝伟/井柏然/白百合/李宇春/杨佑宁

 

（Sony Pictures Malaysia 提供）

 

剧情简介：

与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活..

 

电影预告

（Sony Pictures Malaysia 提供）

 

胡巴是不是很可爱？

那赶紧预先订票，jio 家人和朋友一起看《捉妖记2》！

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