游子 VS 都市人 过年的 pattern

（网络截取）
根据非正式调查和观察，都市人和游子们过年的 pattern 和心情截然不同。
列下几个范例，有哪一项你举手或举手举脚认同？
纯属虚构，如有雷同，实属巧合。
|游子们
|都市人
|过年前
|提早订购车票、飞机票、火车票
|看要去哪儿旅行
或者是呆在家补眠
|请假
|优先请假
|先不放假，反正公司会给半天假
等年后再放久久
|新年歌
|准备新年歌playlist。
边开回乡，边听新年歌
（记得要听“聚心年”噢！）
|好像没什么 feel 或有点厌烦
|热闹度
|整个kampung一起庆祝
|… …
（虫鸣叫声）
|塞车
|纠结几点开车
无论去回都塞车
|通行无阻
|红包
|重量不重质
|重质不重量
|新年菜
|一桌子家乡菜
|出外用餐
（网络截取）
无论是游子们返乡或呆在城市，新年期间我们都会做一件事。
就是约家人、朋友一起看贺岁片。
（网络截取）
超强卡司阵容 爆笑十足
《捉妖记2》
主演：梁朝伟/井柏然/白百合/李宇春/杨佑宁
（Sony Pictures Malaysia 提供）
剧情简介：
与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活..
电影预告
（Sony Pictures Malaysia 提供）
胡巴是不是很可爱？
那赶紧预先订票，jio 家人和朋友一起看《捉妖记2》！