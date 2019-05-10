港媒曝陈法拉即将嫁法籍男友

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“港媒收到独家消息，现年37岁的陈法拉将于本周六（11日）在法国结婚，下嫁拍拖三年的法籍男友Emmanuel Straschnov。”

香港媒体曝料，香港女星陈法拉即将在本周六（11日）和拍拖三年的法籍男友Emmanuel Straschnov在法国结婚！据悉，这是因为Emmanuel出生在法国，加上他和陈法拉不喜高调，所以选择在法国一个庄园秘密举行浪漫婚宴，届时只会邀请关系最紧密的亲友出席，分享他们踏入人生新一页的喜悦。

法拉的准未婚夫其实大有来头，他毕业于哈佛大学，热爱中国文化，能讲一口流利普通话，中文名叫司马诺，曾经做过数学老师，06年时更担任法国驻日本外交官，主力分析中国与日本的金融行情，11年成为Prada美国CEO特别助理，12年创立制作网页同app的Bubble，业务还发展到台湾。

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报道指出，近月参演由女星妮可基德曼（Nicole Kidman）及休格兰特（Hugh Grant）主演的美国HBO新剧《Undoing》的法拉，为工作如常的在美国和香港两边飞。由于要筹备婚事，她近日也会抽空飞往巴黎。虽然她日前出席公开活动时对婚讯只字不提，但是仍难掩喜悦。

据悉，陈法拉在2011年和相恋多年的富二代男朋友，Neway太子爷薛世恒在美国完婚，2013年两人离婚。

信息来源：新浪娱乐