深夜遭敲房门、跟踪 王一博发文怒斥私生饭：我工作很辛苦了 想睡一会都不行吗？

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中国人气男偶像王一博因主演《陈情令》人气再飙升！然这也引来了不少困扰，频频遭到侵犯私生活的“私生饭”骚扰。

向来性格低调、几乎不谈私事的他，近日被逼得忍无可忍，5月9日终于在微博爆发：“到哪里都有人无休止地跟……服了！”痛斥私生饭的过分行径！

5月9日晚，王一博在微博发文表示遭到私生骚扰，他称：“我工作很辛苦了 想在车上睡一会都不行吗？ 我工作人员都站在你们车子面前了还敢往前开？一长段时间，半夜被陌生人敲酒店门，车上装跟踪器，到哪里都有人无休止地跟…服了！我真的越来越搞不会了！ ”。

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去年他也曾发文表示：「别再打我电话了，别再用我手机号去登陆软件，别再去买我的号码，这已经严重影响了我的生活…请理智爱我」。

在今年过年，居然还有私生饭在疫情期间到王一博河南老家打扰他，以致于后援会发公告谴责。

然而这也“阻挡”不了私生饭，他们的行为已过分到在王一博行程车上安装追踪定位器，让王一博所属乐华娱乐5月2日，不得不采取法律手段！

私生饭的问题一直屡见不鲜，而惨遭打扰的当红男星肖战、李现、张新成、范丞丞等，不间断的都会公开发声明。粉丝们也为了保护自家爱豆开设了「偶像与粉丝最好的距离」热搜，鼓励其他粉丝们：不干涉、不打扰、不追私，爱TA就请好好保护TA。

资料来源：epop、新浪娱乐