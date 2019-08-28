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涉嫌非法赌博，胜利今到警局接受调查

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
涉嫌非法赌博，胜利今到警局接受调查
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涉嫌非法赌博的韩国艺人胜利在当地时间今天早上10点钟到首尔地方警察局接受了智能犯罪搜查队的调查。

据悉，胜利涉嫌和YG娱乐公司前社长梁铉锡多次在国外赌博并非法换汇，警方已在不久前对YG娱乐公司进行了扣押搜查，还从美国金融监管部门取得了YG公司美国法人的资金流动相关资料。

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胜利今天早上在进入警局之前也接受媒体采访，表示他将诚实接受警方调查，随后还说了一声对不起。和胜利同样涉嫌非法赌博的梁铉锡则将会在明天接受警方调查。

新闻摘自：soompi & sina

照片摘自网络

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