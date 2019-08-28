娱乐 Entertainment明星 Celebrity 涉嫌非法赌博，胜利今到警局接受调查 by Bryan 帝琰 28 August 2019 written by Bryan 帝琰 28 August 2019 Advertisement 涉嫌非法赌博的韩国艺人胜利在当地时间今天早上10点钟到首尔地方警察局接受了智能犯罪搜查队的调查。 据悉，胜利涉嫌和YG娱乐公司前社长梁铉锡多次在国外赌博并非法换汇，警方已在不久前对YG娱乐公司进行了扣押搜查，还从美国金融监管部门取得了YG公司美国法人的资金流动相关资料。 Advertisement 胜利今天早上在进入警局之前也接受媒体采访，表示他将诚实接受警方调查，随后还说了一声对不起。和胜利同样涉嫌非法赌博的梁铉锡则将会在明天接受警方调查。 新闻摘自：soompi & sina 照片摘自网络 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post Grace仍恨谢忻，原谅阿翔「唯一条件」曝光！ next post 租屋必备小物，打造舒适温馨小屋 You may also like Grace仍恨谢忻，原谅阿翔「唯一条件」曝光！ 28 August 2019 恭喜弯弯生下二儿子「点点」! 28 August 2019 张艺兴个人资料遭盗用申请器官捐赠卡！ 28 August 2019 传YG练习生大量出走公司！还包括新男团TREASURE 13成员！ 27 August 2019 具惠善和安宰贤录影内幕！曾经大吵6小时！ 27 August 2019 TWICE成员MINA确诊恐慌障碍！以后将选择性参与活动！ 27 August 2019 散播朴宝剑「菊花撕裂送医」谣言者贴文道歉 27 August 2019 阮经天爆秘恋「21岁中国女星」 27 August 2019 钟汉良、聂远、吴奇隆3皇帝「祖孙三代同堂」 27 August 2019 新海诚动画《天气之子》确定代表日本竞逐奥斯卡！ 26 August 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.