浓郁中国风突破想象 吴亦凡新歌《大碗宽面》无预警上线！

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4月19日，音乐制作人、唱作人吴亦凡全新单曲《大碗宽面》无预警强势上线。吴亦凡包揽该曲的词曲创作及制作，音乐风格上将东西方音乐元素巧妙融合。区别于此前发布的中国风歌曲《天地》，在这首《大碗宽面》中吴亦凡更多地透露出跳跃洒脱的气质，在原本的中国风曲风上突破创新，通过音乐表达内心的无畏豁达。

全新单曲《大碗宽面》的创作动机并非一时兴起，灵感来源于两年前吴亦凡参加某综艺节目时他在扯面店边扯面边即兴来的一段陕西方言Rap：“你看这个面它又长又宽，就像这个碗它又大又圆……”在筹备首次演唱会期间，吴亦凡又想起了两年前的这段即兴发挥，思考不如将这段方言Rap创作成一首完整的歌，于是就有了全新单曲《大碗宽面》。其实当时这段即兴说唱发出后，发出后，引发网友的高度关注和讨论度。但是吴亦凡在音乐上始终坚持自己的态度、有明确的追求目标，善于创新、勇于尝试，将一切可能实现的做到极致。

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歌曲《大碗宽面》的整个创作包含浓烈中国元素，单曲封面紧扣歌曲名，卡通形象的吴亦凡化身厨师，坐在画有龙造型的青花瓷大碗边缘，碗后面一把中国传统折扇上赫然写着《大碗宽面》。封面中国风浓郁，旋律、歌词也将东西方音乐完美融合，用说唱的方式传递出唱作人潇洒江湖行的无畏。这次他将《天地》中“江湖人说我不行，古人说路遥知马力”的无畏做了更有深度的延续。在歌曲《大碗宽面》里，吴亦凡更直接地抒发心声 ——“你拥有你的天地，没人能够把你定义”、“ 一声笑傲江湖，只身闯江湖，何必分出胜负”。字里行间透露出经历风雨的历练，内心中那份信念更加坚定。朴素直白的歌词韵意深厚、饱含鼓舞，这是吴亦凡出道7年来愈战愈勇的心路写照。奋斗路上荆棘满布，每个人都会经历挫折，勇敢闯过去，自有你我天地。

去年环球音乐集团宣布与Kris Wu吴亦凡签订全球专属音乐合约后，已于2018年11月6日重磅推出吴亦凡个人首张专辑《Antares》，专辑获得不俗口碑，吴亦凡的音乐才华也备受瞩目。“时间会证明一切，我只用作品发声”。面对质疑，吴亦凡不骄不躁，选择用音乐发声。4月19日，吴亦凡全新单曲《大碗宽面》惊喜上线，一起感受“凡式”音乐来袭。本周六（4/20）“天·地·东·西·ALIVE TOUR吴亦凡2019巡回演唱会”首站将在南京拉开帷幕，敬请期待。

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年4月22日