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活逮阿翔不伦激吻谢忻！ 翔嫂视谢忻为「一家人」 曾护航撇绯闻 今遭背叛

by Tofu
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活逮阿翔不伦激吻谢忻！ 翔嫂视谢忻为「一家人」 曾护航撇绯闻 今遭背叛
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台湾谐星天团“浩角翔起”的阿翔跟谢忻婚外暧昧传了多时，虽然两人多次否认，并说只是“兄弟”关系，但这次再也躲不掉了，今被媒体爆出不伦恋，两人竟光天化日之下，高调在街头上演激情拥吻戏码。

浩角翔起的浩子（左2）与阿翔（右1），都给人爱妻爱家的好男人形象，没想到如今阿翔却破功。

根据《镜周刊》报导，在6月8日下午3点多，阿翔和谢忻疑似约会，阿翔从一间五金百货店出来，并往巷内快步走去，然后到停车场缴费。缴完费后，阿翔就开著他的“绯闻BMW”离开，开到一间花店外等候。

这时谢忻从花店走出，她穿著无袖的洋装，自然地走向阿翔驾车旁，那时车窗已摇下，正在等她的阿翔竟把谢忻一把揽住，两人在光天化日下，激情拥吻。 两人偷情之后，谢忻开心离去，阿翔则把爱车开走，前后才花3分多钟。

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更讽刺的是，翔嫂Grace曾为阿翔和谢忻不伦恋绯闻护航，曾公开力挺老公，指称“我们是一家人”。

当时Grace还放上与阿翔、谢忻三人的合照，写下We are family（译：我们是一家人）力撇家有腥夫传言，还说：「期盼下一个十年仍与妳（谢忻）相伴」，没想到Grace这番看似感人的闺密发言，却惨遭谢忻给狠狠背叛。

 

 

资料来源：东方日报、镜周刊

 

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