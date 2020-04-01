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活久见！鹿晗、吴亦凡合作新歌《咖啡》MV惊喜发布

by Tofu
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活久见！鹿晗、吴亦凡合作新歌《咖啡》MV惊喜发布
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鹿晗4月1日中午在微博隔空与吴亦凡互动“我想要杯咖啡”引热议，原来是两位合作的新歌《咖啡（LH X KW）》惊喜上线！

与此同时《咖啡（LH X KW）》歌词版MV也同时上线，鹿晗轻松明快的演唱与吴亦凡流畅自如的Rap融合，MV中跳跃的歌词画面与歌曲律动相得益彰，正如它的歌名一样让人感到从容舒适，清凉沁人。

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此次鹿晗与吴亦凡两位独具特色的年轻音乐人首次合作，开启了音乐领域一次全新的尝试，也算是给粉丝们愚人节最大的惊喜礼物拉！

单曲封面

资料来源：新浪娱乐

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