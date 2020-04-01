音乐 Music新歌上架 New Release 活久见！鹿晗、吴亦凡合作新歌《咖啡》MV惊喜发布 by Tofu 1 April 2020 written by Tofu 1 April 2020 Advertisement 鹿晗4月1日中午在微博隔空与吴亦凡互动“我想要杯咖啡”引热议，原来是两位合作的新歌《咖啡（LH X KW）》惊喜上线！ 与此同时《咖啡（LH X KW）》歌词版MV也同时上线，鹿晗轻松明快的演唱与吴亦凡流畅自如的Rap融合，MV中跳跃的歌词画面与歌曲律动相得益彰，正如它的歌名一样让人感到从容舒适，清凉沁人。 Advertisement 此次鹿晗与吴亦凡两位独具特色的年轻音乐人首次合作，开启了音乐领域一次全新的尝试，也算是给粉丝们愚人节最大的惊喜礼物拉！ 资料来源：新浪娱乐 Advertisement music 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post JYJ金在中确诊竟然是“愚人节玩笑” 火速改口「超瞎理由」引全网怒骂爆 next post 女神IU终于拿到驾照，第一次试驾！结果好好笑~(内有视频) You may also like 【新冠肺炎】刘若英翻唱《我要你好好的》 16 March 2020 新日期出炉！潘玮柏7.25《创使者》巡演马来西亚站 终于Coming Home 11 March 2020 G.E.M邓紫棋新歌〈很久以后〉坦承自己的脆弱，拍摄MV秒落泪 4 March 2020 苏打绿休团3年惊喜合体！首唱新歌宣布回归 青峰：我们就是解散不了！ 24 February 2020 BTS新专主打曲《ON》上线！性感露点 引粉丝疯狂尖叫：我究竟是要看哪里 21 February 2020 韩国节目《QUEENDOM》确定推第2季！网友：如果是男团，会引起粉丝战争！ 13 February 2020 Eric周兴哲为新歌《Something About You》首次挑战坐轮椅演戏~ 12 February 2020 出道10月 韩女团EVERGLOW新歌《DUN DUN》爆红！ 6 February 2020 李荣浩写歌《同根》声援武汉肺炎 5 February 2020 受疫情影响，李荣浩年少有为世界巡回演唱会大马站及欧洲站宣布延期 4 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.