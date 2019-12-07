活久见！“顶流”男友肖战、李现神仙同框 KK战队罕见同台合唱《无名之辈》

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12月6日晚，2020爱奇艺举办了一年一度的尖叫之夜，众多当红明星都被邀请参加这次晚会活动，惊喜满满！久违合体同框的TFBOYS收获了“尖叫组合”，童年CP李现和杨紫凭甜宠剧《亲爱的，热爱的》拿下“尖叫男神”和“尖叫女神”。

今年夏天爆红的甜宠剧《亲爱的，热爱的》获得了年度剧王，现男友李现也获“尖叫男神”称号。他上台领奖表示“对于男神称谓，我还没有到这样的能力，回家睡一觉后回剧组拍戏，做好本职工作，带来更好的作品。”

现场还替搭档杨紫领奖，称“一会我会和这个奖杯拍照告诉她”。随后，杨紫发微博感谢李现帮领尖叫女神的荣誉，还顺便帮李现宣传了一下新剧《剑王朝》，“至于路费，佟年都交代好了，支持一下今晚的《剑王朝》。”李现帮杨紫领奖令《亲爱的热爱的》剧粉激动，“啊！童年夫妇发糖啦”。

不过晚会最叫粉丝为之疯狂的莫过于，当镜头拍向李现时才发现，原来另一位男神肖战正和李现同座，瞬间引起粉丝尖叫声顿时高了一个度！今年夏天两大爆红的人气流量王神仙同框，让不少韩商言和魏无羡粉丝意犹未尽。

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资料来源：新浪娱乐、芒果娱乐、爱奇艺娱乐