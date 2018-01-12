洗牙让牙齿变得敏感、变得松动、造成牙缝变大？？

洁牙，俗称洗牙，专业术语龈上洁治术，是指用洁治器械去除牙龈上牙石、菌斑和色渍，并磨光牙面，以延迟菌斑和牙石再沉积。牙菌斑和牙结石是牙周病最主要的局部刺激因素，洁治术是去除龈上菌斑和牙石最有效的方法。

但，有没有发现，有些人在洗牙之后，牙齿变得更敏感、牙缝变得更大，而且还会导致牙齿松动？

洗牙真的不好么？

一些人洗牙后出现牙齿变敏感、牙缝变大、牙齿松动等现象，但这都不能怪罪于洗牙。

误解一：洗牙后牙齿变敏感

1、洗牙后牙根暴露导致敏感。

2、牙缝及部分蛀牙部位清理后，冷热易传导到牙神经导致敏感。

其实，堆积在你口腔内的牙结石好像大棉袄，一旦脱去牙齿暴露在“久违”的环境中，就会产生异样的感觉，对外界刺激敏感。如果牙齿健康，一段时间之后，这种症状会减轻。

误解二：洗牙后牙缝变大

如果洗牙后牙缝变大了，说明你本身存在牙周疾病。洗牙后只是还原牙齿真实面目，并不会造成牙缝变大。原因因为牙结石的堆积，加上你不注重口腔卫生，牙结石一步步顺着牙根向下蔓延，并捎带一路“吃掉”牙龈，牙槽骨，只是没洗牙之前牙缝被牙结石填满了，形成假象，一旦去除原本被牙结石占据的空间空出来，所以感觉是洗牙把牙缝洗大的。

误解三：洗牙会导致牙齿松动

很多人会埋怨医生把牙齿洗松动了，其实，在你没洗牙之前你的牙齿就已经松动了，但是牙结石将你的牙齿紧紧保住，起到了”支撑“作用，当牙结石被洗掉后，就没有了支撑的东西，就会感觉到牙齿松动。洗牙本身没有把你牙齿洗松动，一般是存在牙周炎才会出现牙齿松动的情况。

误解四：洗牙时造成牙龈出血

一些人在去除结石时会有局部牙龈出血，这是因为牙结石牢牢附着在牙龈周围的牙齿表面，洗牙对牙结石进行震荡和清除，难免会波及脆弱的牙龈，导致出血。这些属于正常现象，一般一两个小时候之后就会停止。

洗牙已经成为一种常规的口腔保健方式，但在国内，很多人都是患上牙病到医院就诊之后才完成第一次洗牙。究其原因，除了不够重视口腔健康，还与人们对洗牙的认识误区有关，比如洗牙会伤牙，会使牙齿松动等。按照国际标准，应该每半年到一年洗一次牙。

洗牙的主要目的是为了防治口腔疾病，而不单纯是为了好看。通过洗牙可以减轻牙龈炎、牙周炎的炎症状况，但单靠洗牙是不能治愈牙周炎的，还应该在洗牙之后进行进一步的专业治疗。

资料来源：搜狐

图片：Pexels

编辑：淑婷