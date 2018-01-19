洗牙后要注意什么？你洗牙了吗？

很多人洗牙洗完就算了，完全不注意洗牙后的护理工作，吃东西也是想吃什么就吃什么。其实，这是完全错误的做法。洗牙后，不仅需要对牙齿做好护理工作，还有一些食物是不能吃的，想要洗牙的朋友一定要注意了！

洗牙后的注意事项

1、洗牙后暂时少吃过冷过热

有的患者在洗牙后还会出现牙齿敏感，这主要是在洁治前，暴露的牙根被牙石包绕，隔断了冷热刺激。为减少痛苦，可在洁治后短期内避免接触过冷、过热食物，使牙齿有个适应过程，症状就会有所缓解。

2、洗牙后暂时少吃深色食物

由于刚洗完的牙齿很容易染上颜色，因此洗牙后1~2周不要进食巧克力、番茄酱、酱油等深色食物以及喝茶、咖啡、可乐等深色饮料，也儘量不要抽烟。

3、不要进食刺激食物

洗牙后三天内不要进食过于辛辣或是过于酸冷的食物，洁牙后的一两个月，部分体质敏感者可能会出现牙齿对冷、热、酸、甜等刺激过敏不适的现象，此属正常的个体反应，请勿过于忧虑，若症状持续加重，不能缓解，请及时複诊。

4、不要吃过硬的食物

在洗完牙之后可以吃东西，不过牙齿在一段时间内，会变得比较敏感，建议不要吃过硬的食物。如果吃一些过硬的食物，就很可能会导致牙齿破裂。

5、不要喝碳酸饮料

洗牙之后酸性物质最腐蚀牙齿了，因此在刷完牙之后尽量少喝碳酸饮料，如果喝了碳酸饮料的话，建议喝完后半个小时内别刷牙，因为喝完碳酸饮料后牙釉质软化，刷牙容易损伤牙齿。因此一般建议喝完碳酸饮料之后先用漱口水漱口，半个小时后再刷牙。

6、不要用牙线、牙籤

一周内不要用牙线、牙籤，以防止出现意外的出血不止的现象，如洁牙一段时间后，因某种原因突然出现出血不止的现象，请及时就医诊治。另外，洗牙后不要用力吮吸，或用舌头舔拭，手指触摸牙龈。

7、洗牙后酸痛可用脱敏牙膏

健康的牙齿洗牙后是不会出现酸痛的感觉，但是有些人牙齿表面上附着牙石，牙石把牙齿表面的牙釉质破坏了，一旦洗牙时去除了牙石，牙釉质暴露在口腔内，会出现酸疼的感觉。如果牙石附着的多，牙釉质破坏的就会越厉害，酸痛感就会加强。

8、勤刷牙

洗牙后的牙齿常常会看起来比较长，牙缝也会比较大。这主要是因为发炎的牙肉不再肿胀、牙肉恢复健康。刷牙时可以适当用温水，刷牙时间要长。此外，洗牙后虽然牙齿变乾淨，但若因此忽略清洁，牙结石会很快再长出来。

很多人洗牙后觉得万事大吉了，其实，洗牙后有个重要的环节——抛光，能让牙齿完全光洁。因为在经过洁治后，牙齿表面并不光滑，常常会有遗留的色素和肉眼难辨别的细小牙石，在唾液中钙盐成分的催化下，牙石反而会比以前更快沉积，必须用磨光器抛光牙面，使牙齿光亮，才能达到延缓色素沉着的目的。

不过，即便是有很好的保护牙齿措施，牙结石还会再长出来，所以 建议每半年去医院洗牙。

资料来源：每日头条、知乎（一个科普）、色彩地带

图片来源：Pexels

编辑：淑婷