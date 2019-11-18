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泽尻英龙华承认碰毒品！女神形象全毁了

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
泽尻英龙华承认碰毒品！女神形象全毁了
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33岁日本女星泽尻英龙华因持有MDMA（摇头丸），16日遭到警方逮捕，消息冲击日本演艺圈。她随后也向警方坦承：「从以前开始就有在接触摇头丸，也有用过其他违法的药物。」

据日媒《共同通信》报导，泽尻英龙华在家中被搜出持有毒品，并在妈妈面前被警方带走。她原本走出失言、失婚低潮，凭破尺度的演技领先众多女演员，如今再度因为毒品重创形象，被逮捕当晚不少艺人也都在推特发文难掩失望。

据悉，日本娱乐圈艺人只要涉负面事件，有关单位都会出现广告下架、戏份删减、角色被撤换等对应，以免被社会大众抗议。其中曾陷不伦恋的贝琪，从绯闻处女形象全毁，代言广告、节目全部喊停，赔偿金额高达5亿，此次泽尻英龙华造成的损失，众人推测会刷新赔偿金的纪录。

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如今泽尻英龙华从女神变嫌犯，冲击的不只粉丝心，首当其冲的是2020年大河剧《麒麟来了》！她被NHK电视台指名演出织田信长之妻浓姬，3月出席记者会时还落泪感激，如今承认染毒，但是戏已经开拍将近4个月，且角色打从第一集就登场，此时换角、删减戏份都有困难，媒体推测大河剧会做出延期播出的决定。

此外，泽尻英龙华代言无数产品，染毒也等于毁光所有代言机会，连拍好的广告都永远不得播出。广告业界人士估计，「泽尻方面要负担的赔偿金额将会超过5亿日币以上。」

新闻来源： ETtoday

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