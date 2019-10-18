泰国翻拍《流星花园》2021见！

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继中国翻拍新版《流星花园》掀起全亚洲关注后，泰国也要翻拍《流星花园》啦！GMM电视台近日举行2020年新剧发表会，公开12部新剧预告，更宣布将翻拍《流星花园》，让「F4 Thailand」成为泰国推特热搜冠军。



泰国GMM电视台是全国市占率最大的唱片公司歌莱美(GMM Grammy)的频道，旗下拥有众多艺人，电视台每年推出众多青春剧集，例如日前荣获釜山影展「最佳亚洲戏剧」的《荷尔蒙》系列，就是在GMM旗下频道播出。近年更不忘开拓BL剧市场，例如《一年生》、《不期而爱》、《爱情理论》，以及热播中的《深蓝之吻》等，捧红无数男男CP。

《流星花园》（另译：花样男子）是日本少女漫画家神尾叶子的代表作，累积发行量超过6100万本，描述贫穷家庭出身的牧野杉菜，在父母安排下进到贵族学校，和F4相遇的故事。原作中「F4」出身4大豪门，每个人都是180公分的高挑身材、高颜值，2001年台湾首度拍成长篇偶像剧，2005年日本翻拍，2009年韩国翻拍，都创下高收视，相隔10年后中国斥资翻拍新版《流星花园》，不过剧情为符合审查机制，不得炫富、涉及校园霸凌等敏感议题，让剧情和原着内容大不相同，迴响不如预期。

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目前全泰国最关心的就是「F4」人选，网友首推《新铁石心肠》人气狂飙的Tor扮演「道明寺」，Pattie演出女主角「杉菜」。

另外，有人建议《粉色罪孽》的Pon，以及泰国电影《限时好友》的男主角Nine，《不期而爱》爆红的Saint出演F4成员。



GMM旗下的男偶像Jaylerr，Ice Paris、Lee Thanat也有粉丝力挺。

据悉，《F4Thailand》最快2020年公布选角阵容、开拍，暂定2021年播出。

新闻来源：Ettoday