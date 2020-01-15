泰国翻拍《向左走向右走》童话爱情变悬疑惊悚片

Advertisement



台湾插画家几米的代表作之一《向左走向右走》描述都市男女的浪漫爱情故事，2003年被翻拍成电影，由金城武搭档梁咏琪，2004年被翻拍成中国剧，由陆毅和贾静雯主演，故事轰动一时。现在原作再次被翻拍成泰剧，而该剧预告也在近日首度曝光了，不过这个画风好像不对啊？

原著《向左走向右走》描述的是住在城市中老旧公寓的男女主角邂逅彼此的浪漫爱情故事。女主角习惯出门向左走，男主角是小提琴手，习惯向右走，某日，从来无法相遇的两人，在喷水池邂逅了，却在交换电话后，一场雨淋湿了号码，因此错失了连络方式，从此又回到寂寞的生活。在各自经历了风雨后，双方才发现对方一直就在身边。

Advertisement



泰版的《向左走向右走》却是描述3对男女的爱情，由《一年生》爆红的Singto主演，他扮演小提琴手Gun，在心仪的女生提出「愿意和我去台湾吗？」不得已做出了现实的选择。预告中他走进酒吧，正好遇到2个同样在爱情中受挫的男子，3人在酒吧许愿，没想到就此回到过去，重新再选一次爱情，但是却爆发更多冲突。预告中除了出现经典的喷水池画面，还加入了奇幻穿越、车祸、斗殴、砸酒瓶抢女人等激烈镜头，男主角双手被线拉扯痛喊「放开我」，种种场面颠覆插画风格。

预告片曝光后，网友直呼「好像悬疑惊悚片」、「这是恐怖片吧」、「感觉又是毁三观的剧！」

新闻来源： ETtoday