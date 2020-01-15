主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 泰国翻拍《向左走向右走》童话爱情变悬疑惊悚片
娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama

泰国翻拍《向左走向右走》童话爱情变悬疑惊悚片

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
泰国翻拍《向左走向右走》童话爱情变悬疑惊悚片
Advertisement

台湾插画家几米的代表作之一《向左走向右走》描述都市男女的浪漫爱情故事，2003年被翻拍成电影，由金城武搭档梁咏琪，2004年被翻拍成中国剧，由陆毅和贾静雯主演，故事轰动一时。现在原作再次被翻拍成泰剧，而该剧预告也在近日首度曝光了，不过这个画风好像不对啊？

原著《向左走向右走》描述的是住在城市中老旧公寓的男女主角邂逅彼此的浪漫爱情故事。女主角习惯出门向左走，男主角是小提琴手，习惯向右走，某日，从来无法相遇的两人，在喷水池邂逅了，却在交换电话后，一场雨淋湿了号码，因此错失了连络方式，从此又回到寂寞的生活。在各自经历了风雨后，双方才发现对方一直就在身边。

Advertisement

泰版的《向左走向右走》却是描述3对男女的爱情，由《一年生》爆红的Singto主演，他扮演小提琴手Gun，在心仪的女生提出「愿意和我去台湾吗？」不得已做出了现实的选择。预告中他走进酒吧，正好遇到2个同样在爱情中受挫的男子，3人在酒吧许愿，没想到就此回到过去，重新再选一次爱情，但是却爆发更多冲突。预告中除了出现经典的喷水池画面，还加入了奇幻穿越、车祸、斗殴、砸酒瓶抢女人等激烈镜头，男主角双手被线拉扯痛喊「放开我」，种种场面颠覆插画风格。

预告片曝光后，网友直呼「好像悬疑惊悚片」、「这是恐怖片吧」、「感觉又是毁三观的剧！」

 

新闻来源： ETtoday

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

朱丹频频口误后 恐惧到看心理医生

玄彬卷入朱镇模「约妹私讯」风波！经纪公司收集证据反击

回忆再现！经典日本动画电影《心之谷》确定拍摄真人版！

善心爆棚！李昇基捐款1亿韩元，粉丝再追加！

CHEN女友已怀孕７个月？！SM娱乐公司回应了！

杨丞琳30后的领悟 | 要把勇敢永远带在身上，去追求自己所爱

Anne Hathaway秘产2胎回归影坛！瘦身速度惊人！

第92届奥斯卡完整入围名单: 《小丑》11项提名成最大赢家

婚变传2年！黄晓明松口说「所有的感情都会变」

「已经有了想共度一生的女友」EXO Chen突然官宣结婚！SM娱乐证实喜讯

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More