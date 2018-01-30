泰国竟然开了一家这样的创意主题餐厅！

大家对于主题餐厅应该都不陌生，你可能听过水上餐厅、山间餐厅、Hello Kitty餐厅、宠物咖啡厅等等，但你听过泰国的安全套主题餐厅——“Cabbages&Condoms”吗？

感觉不好意思？完全不必，因为它的存在除了提供泰国美食，也为了提高健康性教育知识。它位于曼谷市中心素坤逸路幽静的12巷内。餐厅入口处放置了一个大招牌写着“Cabbages&Condoms”（大白菜&安全套），意为“像买大白菜一样买安全套”。原因是大白菜在泰国随处可见，非常便宜又深受泰国人民喜爱，所以被大量购买。

餐厅设有室内与室外两个用餐区，设计都采用安全套元素来装饰。就连店内头顶上的灯也是用安全套装饰而成的。到餐厅的顾客甚至还可以和安全套合影。餐桌上也摆设了许多安全套装饰。有趣的是结账时，服务员会赠给顾客每人一个安全套留作纪念。餐厅里面的装修优雅质朴。

虽然这家餐厅奇特又创意无限，但店内菜肴味道却是传统和道地正宗的。例如芒果糯米饭、冬阴功、炸鱼和炸春卷等都是人们推荐的泰国美食。

安全套餐厅的启蒙来自于当时1984年，艾滋病在泰国开始蔓延，患者急剧增加。而创始人米猜先生是泰国前国家公共卫生部长，他察觉到了艾滋病对人们的危害，也意识到安全性行为的重要性，于是就开了一家安全套餐厅，除了趣味之外，也提醒人们它的重要性。

目前，这家餐厅已经在泰国各地拥有19家分店，并于近年走出国外，在日本和英国拥有3家分店。实际上，餐厅只是“泰国大众与社区发展联合会”中的一部分，长年致力于艾滋病预防以及为新一代提供自给自足的新型教育体系的米猜，希望随着餐厅的发展，能将这一理念推广到全世界。

有兴趣的朋友，到泰国时不妨去参观这家餐厅吧！

资料来源：趣闻猎奇、Great Daily、Mafengwo、爱泰风情

图片来源：Magic Travel Blog

日期：30/01/2018