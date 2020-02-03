生活 Lifestyle 泰国用”鸡尾酒“疗法对抗武汉肺炎？ by Vicky 丽盈 3 February 2020 written by Vicky 丽盈 3 February 2020 Advertisement 前阵子，在网络上流传了一则治疗武汉肺炎的偏方，实际上这些偏方完全就是谣言，不仅无法杀菌防肺炎，分分钟还会致命。然而最近，泰国医疗团队传出令人振奋的消息，称他们采鸡尾酒疗法，将流感和爱滋病（HIV）药物结合后用于医治武汉肺炎病患，并在48小时内见到病情好转。文中提到的鸡尾酒治疗并不是指使用鸡尾酒来治疗，而是指其组合策略与调制鸡尾酒过程类似，是多种抗艾滋药物组合成一种药物的疗法。 Advertisement 想看完整文章，请点击这里 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 萧亚轩携95后男友上《吐槽大会》撒狗粮 next post 邓紫棋新曲《平凡天使》致敬平凡英雄！ You may also like 10 位明星不为人知的一技之长 3 February 2020 联邦直辖区日「2月1日起」摩哆、 车及重型车辆大折扣！ 3 February 2020 日本YouTuber街头cosplay大马女子逛街look 3 February 2020 Pokémon 发售第24年！日本纪念日协会将2月27日定为“Pokémon Day”！ 2 February 2020 5月份竟然有6个公共假期！！ 1 February 2020 男生送这10个礼物，别具意义 1 February 2020 推荐你雪隆区哪家的炸鸡排最好吃！ 1 February 2020 赶快趁着元宵节脱单！可以去这里抛柑！ 1 February 2020 2020年全球即将爆红目的地！ 31 January 2020 只需RM4K，就可以让你在日本大阪玩到爽！ 31 January 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.