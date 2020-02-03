泰国用”鸡尾酒“疗法对抗武汉肺炎？

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前阵子，在网络上流传了一则治疗武汉肺炎的偏方，实际上这些偏方完全就是谣言，不仅无法杀菌防肺炎，分分钟还会致命。然而最近，泰国医疗团队传出令人振奋的消息，称他们采鸡尾酒疗法，将流感和爱滋病（HIV）药物结合后用于医治武汉肺炎病患，并在48小时内见到病情好转。文中提到的鸡尾酒治疗并不是指使用鸡尾酒来治疗，而是指其组合策略与调制鸡尾酒过程类似，是多种抗艾滋药物组合成一种药物的疗法。

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