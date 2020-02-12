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泰国曼谷必去的5家玻璃屋Cafe！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
泰国曼谷必去的5家玻璃屋Cafe！
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对于许多大马人来说，偶尔想来个4天三夜的国外旅行，到邻国泰国是挺不错的选择。今天，小编就来为大家介绍泰国曼谷必去的5家玻璃屋Cafe。

Organika House

纯白色的建筑与绿色植物的搭配，让然仿佛身处欧洲某处的后花园。不管是设计还是采光都一级棒的「Organika House」就坐落在泰国曼谷！想要享受美食与悠然的时光，那你所要去的就是身处6楼的Organika Café & Restaurant。在食物方面，意大利面、下午茶、调酒、手沖咖啡等都可以在Menu点到哦！

地址：6th floor, Building A, Piman 49, Soi Soukhumvit 49, Sukhumvit Rd., Wattana, North-KlongTon,Bangkok, Thailand 10110.

营业时间：10:00-22:00（无休）

LAFF cafe

位于Sukhumvit 50近BTS On Nut站的「LAFF cafe」走的是绿色清新路线。大面积的落地窗户，阳光自然透进咖啡店内，不管怎么拍都好看，超适合Post在Instagram！

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地址：199/1 ,Soi Bunthom ,Sukhumvit 50 road Phrakanong, Khlong Toei, Bangkok 10110

The Blooming Gallery

同样是搭乘BTS就可以抵达的Cafe！在BTS Thong Lo站从3号出口走出来，步行约10分钟就看到位于EIGHT THONGLOR的「The Blooming Gallery」啦！

地址：Sukhumvit 55 | Ei8ht Thonglor, Bangkok 10110, Thailand

营业时间：10:00~22:00；10:00~00:00（周日到周四）

想知道更多cafe，点击这里

照片摘自网络

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