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河正宇遭爆「非法使用管制药物」！　用弟弟本名预约被抓包：警方正调查中

by Tofu
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河正宇遭爆「非法使用管制药物」！　用弟弟本名预约被抓包：警方正调查中
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韩国实力派演员河正宇因饰演电影《与神同行》最强阴间使者「江林」红遍全亚洲，形象良好的他日前却遭报料使用弟弟车贤宇的名字，购入并使用了管制药物「异丙酚」，18日有韩媒报导证实了此事，引起了热议。

根据韩媒报导，河正宇在江南整形外科以弟弟金永勋（车贤宇之本名）的名字预定房间，并使用了异丙酚。该医院因为使用了大量的异丙酚，而遭到怀疑了，在接受调查的过程中确认了河正宇非法使用了该药物一事，目前经纪公司尚未对此做出说明。

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资料来源：ettoday

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