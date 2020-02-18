娱乐 Entertainment明星 Celebrity 河正宇遭爆「非法使用管制药物」！ 用弟弟本名预约被抓包：警方正调查中 by Tofu 18 February 2020 written by Tofu 18 February 2020 Advertisement 韩国实力派演员河正宇因饰演电影《与神同行》最强阴间使者「江林」红遍全亚洲，形象良好的他日前却遭报料使用弟弟车贤宇的名字，购入并使用了管制药物「异丙酚」，18日有韩媒报导证实了此事，引起了热议。 根据韩媒报导，河正宇在江南整形外科以弟弟金永勋（车贤宇之本名）的名字预定房间，并使用了异丙酚。该医院因为使用了大量的异丙酚，而遭到怀疑了，在接受调查的过程中确认了河正宇非法使用了该药物一事，目前经纪公司尚未对此做出说明。 Advertisement 资料来源：ettoday Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 李光洙车祸意外 「被闯红灯车辆撞上」工作全面暂停 next post DIGIMON《LAST EVOLUTION 绊》电影宣传片曝光亚古兽最终进化形态！ You may also like DIGIMON《LAST EVOLUTION 绊》电影宣传片曝光亚古兽最终进化形态！ 18 February 2020 李光洙车祸意外 「被闯红灯车辆撞上」工作全面暂停 18 February 2020 没有人可以活着离开！《KINGDOM》第2季新预告曝光！ 18 February 2020 吃防腐剂长大？盘点韩国4大「童颜」女神 18 February 2020 潘玮柏创使者Coming Home全新世界巡回演唱会2020马来西亚站宣布延期！ 18 February 2020 《法证先锋IV》开播 网友：水准不减 18 February 2020 毕书尽和8年旧爱分手原因曝光! 18 February 2020 《爱的迫降》爆有隐藏版结局 尹世理宽松洋装成亮点 18 February 2020 《爱的迫降》破纪录！超《鬼怪》、《请回答1988》成tvN最高收视纪录 17 February 2020 得奥斯卡奖也没辙~韩国2大航空公司禁播《Parasite》！ 17 February 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.