“没有人永远年轻，但是永远有人年轻”，盘点十大高评分青春校园剧

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也许是因为“没有人永远年轻，但是永远有人年轻”，所以青春校园剧才会一直被大家所关注吧？也让这几年的青春校园剧人气非常火红。不知道你会不会也像小编一样，在步入社会以后，开始怀念起以前在学校上课的时光（泪）……于是不知不觉在放工回家后也追起青春校园剧，这里就为大家盘点十大高评分的校园剧吧！

TOP 10：《睡在我上铺的兄弟》，豆瓣评分：7.5分

这部剧在豆瓣的评分为7.5分，最让小编惊喜的是，咱们“现男友”李现也有出演，这样就很值得去追看了吧！

剧情简介：故事从上海某大学303号宿舍开始，陈晓饰演的林向宇，个性大大咧咧、对他人的眼光无所畏惧，海归富二代却心心念念着自己的宠物羊驼的李大鹏（杜天皓饰演），高大威猛却心思细腻又温柔的谢训（李现饰演），还有拥有超高智商但缺少女人缘的学霸管超（刘芮麟饰演），四个来自天南地北的大男孩们聚到了一起，成为了得要朝夕相处的室友，拉开了有笑有泪的大学生活帷幕。

TOP 9：《我只喜欢你》，豆瓣评分：7.5分

由张雨剑、吴倩主演的《我只喜欢你》，当初在播出的时候，诸如“从见到你的那天起，我就没想过要分开” 等等的恋爱金句颇出啊~在豆瓣的评分也《睡在我上铺的兄弟》一样有7.5分呢！

改编自公子乔一同名小说《我不喜欢这世界，我只喜欢你》，据悉是源自作者真实经历的恋爱成长回忆录。（真有这么甜的恋爱经历吗？为什么小编遇不到？）为还原小说的剧情编排，剧情的开头常以乔一和言默高甜的“婚后小剧场”及两人的趣味Q&A作为“彩蛋”出现。

剧情简介：赵乔一和言默是高中同桌，迷糊努力的偏科生和外冷内热的大学神，看似不对路却情愫暗生。毕业前夕，言默表露心迹并请乔一与他出国读书，无奈乔一因家庭变故冷淡拒绝，二人陷入异国冷战。虽然如此，两人对对方却从未放下，思念与日俱增。大学毕业后，二人在同学会重遇，这一次，乔一跟随心意抛下一切前往言默创业的城市。口嫌体正直的言默与努力的机灵鬼乔一，很快就冰释前嫌，二人历经社会洗礼感情愈加深厚。这场“从校园到婚纱”的恋爱，该撒的糖可是一点都没漏呀！

剧情中，除了有男女主的高甜恋爱线，还有笑泪并存、轻松搞怪的乔一观潮“相爱相揍”哥妹情，就连乔一的好闺蜜五一与哥哥观潮的恋爱线当初也让小编甜得不要不要的。

TOP 8：《人不彪悍枉少年》，豆瓣评分：7.6分

剧情简介：1996年的夏天，即将升入高三的飞毛腿杨夕在追赶“偷车贼”的时候被化学实验爆炸的冲击波伤了腿，没法参加可以高考加分的长跑比赛。开了学杨夕又发现害自己受伤的男生居然转学成了自己的同班同学，还抢走了她想要连任的班长之职。而这个少年正是花彪，一个热血、仗义、勇敢的理科天才。杨夕在单方面对抗花彪的过程中逐渐发现花彪不仅有责任心有义气，还孝顺尽心地照顾奶奶，于是也放下成见，接纳了他。自此“彪哥”花彪、“飞毛腿”杨夕、高冷学霸李渔和“生意精”司徒二条、“甜姐儿”杨肖和美正式组成“飞车五人组”，叱咤校园。

TOP 7：《致我们暖暖的小时光》，豆瓣评分：7.9分

本片根据赵乾乾同名小说改编，也是《致我们单纯的小美好》的姐妹篇。

剧情简介：从小就习惯于服从安排的司徒末（邢菲饰演）毕业在即，对前途感到迷茫，随波逐流地尝试各种安排，却总是提不起勇气为自己做出选择。因为新老校区并校，物理系的物理系的高材生顾未易（林一饰演）闯入司徒末的生活。三番两次的针锋相对抵不过命运的安排，这对欢喜冤家误打误撞“同居”，成了合租盟友。

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姐妹篇《致我们单纯的小美好》在豆瓣评分也获得7.2分，可说是评价也不低。新姐妹篇《致我们甜甜的小美满》据悉也即将播出。

TOP 6：《匆匆那年》，豆瓣评分：8.1分

根据九夜茴同名畅销小说改编，除了电视剧版有小编的男神白敬亭的演出，电影版《匆匆那年》还有彭于晏出演呢！

剧情简介：20世纪最后一年，陈寻（杨玏饰演）、赵烨（杜维瀚饰演）和乔燃（白敬亭饰演）三个大男孩尽情挥洒看似用不完的青春年华，他们插科打诨，与老师大马猴对抗，在街边打游戏。然而，青春时代，再懵懂的傻男孩也能察觉心底对青涩恋情的向往和渴望。乔燃开始留意起之前似乎一直在帮老师对付他们的女孩方茴（何泓姗饰演），赵烨则尝试着接近喜欢篮球和流川枫的女孩林嘉茉（蔡文静饰演），陈寻与方茴之间仿佛又有着一份不易察觉的情感悄悄萌芽。



TOP 5：《忽而今夏》，豆瓣评分：8.2分

主演：白宇、卜冠今、吕鹏、张书维

剧情简介：少女何洛机灵俏皮但功课欠佳，却不小心夸下海口要考入名校。意气飞扬的学霸章远看似自大高傲，但被何洛的锲而不舍打动，辅导她不断进步。两个人心意渐明，约定报考同一所大学，但阴差阳错，学渣何洛成功考上，学霸章远却意外落榜。虽然高考令他们分隔两座城市，他们却不畏时空距离，满怀憧憬地一起规划未来。高考失利的章远急于证明自己，却在创业过程中一再受挫。不同的经历和心境让他和何洛产生分歧，相互深爱却渐行渐远。

TOP 4：《我在未来等你》，豆瓣评分：8.6分

主演：李光洁、费启鸣、孙千、辛云来

剧情简介：37岁的大学老师郝回归，因为人生和工作都不如意，在梦里回到了自己的17岁，遇见了曾经的自己。在梦里，他和曾经的自己、曾经的伙伴们一起经历了一段难忘的时光。梦中，他想去改变曾经的自己，去弥补遗憾，去重过一遍自己的人生，没想到却被自己的小伙伴改变了。从梦里醒来，他决定要改变自己的人生。

TOP 3：《你好旧时光》，豆瓣评分：8.7分

这部剧的 结局，女主好友米乔逝世可是让小编揪心了……

主演：李兰迪、张新成、周澄奥、李牵

剧情简介：余周周与妈妈相依为命。上小学的第一天，余周周因为一次跌倒结识了一个叫林杨的男孩。在林杨的帮助下，她度过了初期对学校的不适，两人也成为了好朋友。然而因为流言，林杨被父母要求远离余周周。对于林杨的疏远，余周周学会了假装不在乎。初中，余周周逃离了林杨和曾经的同学，逐渐放开手脚如鱼得水，如愿考上省重点振华高中后，却与林杨在振华重逢，对周周来说，也不知道是悲是喜。林杨巧合的一个电话，再次改变余周周的命运。林杨的愧疚、急于弥补以及说不清的感情，都让余周周不知如何应对。而对大哥哥陈桉的关怀，重点高中内部因为保送名额的激烈竞争、好朋友米乔的去世。余周周一直用一颗阳光善良、积极进取的心，面对身边的变故，快速成长。

TOP 2：《最好的我们》，豆瓣评分：8.9分

根据八月长安的同名小说改编，也是振华三部曲里的其中一部，电视剧里加入了路星河一角。看完后小编除了揪心路星河爱而不得，却也不能不心疼余淮的遭遇，耿耿渝怀真的让人耿耿于坏呀！

剧情简介：因非典的缘故，当年中考难度降低，让成绩并不突出的女孩耿耿（谭松韵饰演）意外考入了重点学校振华高中。肩负着父母的期望，她昂首阔步走入高中。但是这里毕竟是一个凭实力说话的名牌学府，四周围学霸云集，大神辈出，远离了父母加上遭受旁人异样的目光，让她如坐针毡。因为某个意外，她和同班的学霸余淮（刘昊然饰演）相识。余淮虽然学业优秀，但同时还是一个喜欢恶作剧的大男孩，他多次帮助耿耿，让女孩感到了久违的暖意。

TOP 1：《一起同窗过》，豆瓣评分：9.0分

第二季在豆瓣评分里也获得了8.9的高分评价，连着两部都获得高评价，引起了小编想要入坑的心呀~

剧情简介：路桥川（武雨泽饰演）、钟白（徐晓璐饰演）和任逸帆（于翔饰演）是高中时代的好友，彼此之间的感情十分要好，三人考入了同一所大学，展开了属于他们的多姿多彩的大学生活。在学校里，钟白和路桥川结识了海洋（庞瀚辰饰演）、十三（应岱臻饰演）、一心（桑砚饰演）等好友，与此同时，钟白从高中开始的对于路桥川的暗恋也愈演愈烈。

不管哪个阶段的求学时光，被各种大考小考排满，就连体育课、音乐课都可能被各科老师占用。如果你说当年那些单一无趣的学习生活，到底有什么值得怀念的呀？或许就是从那段求学生活结束的那一刻起，人光凭努力就能做好的事情就越来越少了。也因为如此，更让我们怀念吧！

（资料来源：豆瓣）