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没想到那么红~《Train To Busan》导演后悔赐死孔刘！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
没想到那么红~《Train To Busan》导演后悔赐死孔刘！
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韩国电影《尸速列车》（Train To Busan）在2016年上映后，轰动全球。相隔4年后，导演延尚昊即将推出续集《尸速列车：感染半岛》(Peninsula)

导演延尚昊早前上节目《李栋旭想做脱口秀》时透露自己没想到电影会大受欢迎。延尚昊原本是一名动画导演，他在拍摄《Train To Busan》前，原已筹备好的新作品《起源：首尔车站》却发现预算不足难以宣传：“我自己希望是可以有3 亿韩元（约103万令吉）左右，但电影公司说花3亿也没人要看，不然你拍个真人电影，一起上映，可能比较有机会。”

对方的这番话惹怒了延尚昊，当时他随口对自己的团队说出做一个搭火车的丧尸故事，“写了1、2页的概要就交上去，没想到就真的开始执行了。”他只花了1小时的时间完成概要，没想到在韩国写下观影人次破千万的记录，在全球也大获好评。

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延尚昊“后悔”表示：“我真的没想过会这么红，知道的话我就会救活孔刘了，结果我居然把他弄死了。”不过续集《Peninsula》他找来男星姜栋元出演，相信也不会让观众失望。该片目前已经拍摄完毕，正进行后期制作，预计将在今年中上映。

照片摘自网络

资料取自：TTN谈谈网

想知道更多，请浏览谈谈网

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