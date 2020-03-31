“每一个马来西亚人都能在这场战争中发挥作用！”，卫生总监拿督诺希山发长文感谢前线人员的牺牲，也劝民众留在家里

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新冠肺炎在我国蔓延，至今确诊人数已达2626人（至30/3/2020数据），卫生总监拿督诺希山今天在脸书发长文，感谢所有前线人员的牺牲与配合，也冀望所有民众能够帮助卫生部也帮助所有医护人员及前线人员，留在家里，齐心对抗疫情。

卫生总监拿督诺希山在贴文写道：“我们正处于充满挑战的时刻，为了应对这一史无前例的时刻，政府制定了新的措施，包括行动管制令（MCO）。” 他表示，所有人都在学习着面对这一艰难时刻，卫生部也为此进行了各种应对策划与准备。他写道：“您的健康是我们的首要任务，我们全力以赴，竭尽所能确保所有人的安全。”

面对前线人员，卫生总监也说道，“公共部门和私营医疗中心的卫生工作者，您加紧努力，并全力以赴对抗新冠肺炎病毒的蔓延。许多人将家人留在家里，牺牲了与他们的时光，走到了前线的战场上，治疗患者。感谢你们做的每一件事。面对这场疾病，卫生工作者所展现无私的奉献精神，令人肃然起敬！我们向您致敬，感谢您们！” 卫生总监也感激所有个人、企业、慈善/义工团体的慷慨解囊与帮助，他代表前线人员向大家致谢。

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最后，拿督诺希山也再次强调，民众才是阻止病毒蔓延的关键。他表示，“在这个时刻，我们希望您能继续留在家里，遵守行动管制令。您的角色在减缓病毒蔓延、展平曲线上至关重要，因为您能让我们有更多的时间和能力来满足您的医疗保健需求，每一个马来西亚人都应该在这一场应对病毒蔓延的战争中发挥作用！”

We are in challenging times and all of us are affected in one way or the other. To address this unprecedented moment in… Posted by Noor Hisham Abdullah on Monday, 30 March 2020