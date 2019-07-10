死性不改！小S老公再涉桃色风波

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小S虽然靠着热烈经营社交自媒体，让她跟老公许雅钧在外界看来甜蜜，只是偶尔还是会露馅，加上许雅钧过往几次桃色事件，2人的关系动不动就成为演艺圈的都市传说，但每次都在小S出面大方化解之下，携手许雅钧度过种种风暴。只是日前某天深夜，台湾媒体再直击一身暗色穿着的许雅钧现身夜店。

照片中，许雅钧明显喝高，连眼睛都睁不开，需要别人在一旁搀扶。另外一天，许雅钧再出现在夜店时明显比前一日清醒，喝完酒之后还贴心送辣妹回家。

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不过除了两夜在夜店被跟拍外，还有一则精彩爆料，指许雅钧爱心帮助一些需要工作的美眉，而且以他为善不欲人知的低调个性，都是透过「中间人」控管并且处理这一笔笔的慈善金流，然后造福给这些特定的女性年轻同胞，令她们内心都感激涕零。其中一名受益人，“黑涩会美眉”Mika爆料，有一次许雅钧提供她一次到对岸出席工作的机会，可是她没有当地银行帐户，所以透过中间朋友A女帮忙，一来一往的讯息也毫无保留地被公开了。

以下节录重点对话：

Mika：「刚刚人家转1万人民币给我」

Mika：「可是我没办法收」

Mika：「X，好麻烦」

中间朋友A：「你叫他转给我」

中间朋友A：「我能帮你领」

Mika：「不能啦 他是一个名人」

Mika：「我刚刚跟小S她老公吃饭，然后他是直接用那个转帐给我…可是就是很麻烦，就是它24小时（内）没有收的话，它那个钱就会退回去」

Mika：「可以啊，因为之前那个谁…是元介也是用这个给我啊！他就转台币给我…」

对此，有媒体联系到小S，不过她这次依然力挺老公，回应表示：“我老公就是喜欢招呼朋友，有朋友来台北都会热情招待，而且一群人去吃饭本来就有男男女女，照片上那个女生Sherin我也认识，是他好友，至于什么人民币的事我不知道！”被问到她有问过Mike关于被报道用人民币资助嫩妹的事吗？小S则未回复。对此，许雅钧也回应说报道只是“捕风捉影”，称：“（女生）很久以前见过，朋友带出来吃饭的，完全不熟，当然没有给她人民币的事。”