死亡调查结果出炉！5大导因致死冯伟衷

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针对新加坡艺人冯伟衷军训死亡事故而展开的独立调查委员会，在向超过20名证人进行问话后，将事发经过还原。

1月19日傍晚6时许，军备技术员冯伟衷、技术组组长和炮车指挥官3人在一架155毫米榴弹炮车内，准备维修炮尾后方的机械系统箱。意外接着发生，冯伟衷遭升起的炮尾压中，不幸身亡。

《联合早报》报道，按照标准程序，炮管须完全降下并上锁，炮车总电源得关掉，维修工作才能进行。技术组组长指示指挥官这么做，但没等他进行就到系统箱旁的安全位置施工，站在炮尾后方的冯伟衷主动帮忙。

指挥官准备降下炮管，技术组组长以华语加英语，要冯伟衷移向他或到旁边的安全位置，冯伟衷用华语答复没关系。

操作炮管降下前须确保炮尾周围无障碍物的指挥官看见冯伟衷站在炮尾后头，但以为他会有时间闪开，便在喊出警示口号后，降下炮管。

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炮管开始移动，背对着炮尾的冯伟衷仍在扭转螺丝，直到炮尾逼近时他才尝试躲开，但为时已晚。

调查委员会点出5个事故导因：

一：冯伟衷不应站在炮尾后方危险位置

二：即便已获警告得知炮管将降下，冯伟衷没有及时移到安全位置

三：技术组组长没确保冯伟衷到安全位置

四：指挥官见冯伟衷处炮尾后头，却操作降下炮管

五：在场人员见状没有按紧急停止按钮，让炮管停下

冯伟衷（28岁）原名冯伟忠，新加坡影视男演员及歌手。今年1月19日，因受教召之命，依规定前往纽西兰参加军事演习出事，被砲管意外压伤胸腹送院救治；期间曾动了3次手术且转入加护病房，并须靠仪器维持心肺和肾脏功能，不幸于1月23日晚上8时45分伤重不治。

资料来源：星洲日报

日期：2019年5月6日