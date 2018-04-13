歌神陈奕迅为好友导演刘若英友情跨刀献唱电影《后来的我们》主题曲——《我们》

一个是文艺天后刘若英，一个是百变歌神陈奕迅，当他们有了交集，将会给大家带来什么样的惊喜呢？

《后来的我们》这部电影是由刘若英执导、张一白监制，井柏然、周冬雨和田壮壮主演。陈奕迅为这部电影演唱主题曲《我们》，作为导演刘若英和监制张一白的多年好友，陈奕迅此次献唱及在MV中表演，令二位好友及歌迷深深感动。

歌神深情演绎“最大的遗憾”击中听众内心

刘若英最初早已下定决心邀请好友陈奕迅助阵自己的电影导演处女作。刘若英评价陈奕迅说：“那些深情的部分，是有感悟的人才能唱得出的，听他的歌甚至每一次换气好像都有表情”。而陈奕迅也同样大赞刘若英除了专业和多才多艺以外，在《我们》录制的过程中，Eason也曾提出很想听奶茶演唱这首歌的版本，一定是另一番气质。

《后来的我们》讲述的是一对恋人十年的甜虐故事。林见清（井柏然饰）和方小晓（周冬雨饰）在回家乡过年的火车上偶然相遇与相识。他们一起在北京打拼，从怦然心动到互生情愫，然后开始了甜蜜的生活。过后，他们分手，从此天各一方。10年后，林见清和方小晓在飞机上再次偶然重逢……

两人会走在一起，还是成为天各一方的陌生人，依然是一个谜。

《我们》是根据电影《后来的我们》男女主角十年的情感纠缠量身定做的作品。这首歌的作词者葛大为是陈奕迅长期的合作伙伴，Eason有多部曲子都是由葛大为填词的。而作曲者陈建骐虽与Eason是首度合作，但他为《后来的我们》担纲电影音乐创作，因此，创作这首主题曲，对他而言也算是有感而发一气呵成。陈奕迅用他忧郁深情又不失情感爆发力的演唱配合古典钢琴及弦乐的编曲，演绎出旋律与歌词所表达的那种温暖的感伤。

歌词中有句“我最大的遗憾，是你的遗憾与我有关”， 被网友形容成“像是一道闪电击中我的胸口”。总觉得能够永远走下去的两个人，但在必须要分开的时候，从伤痛到哀默，再到假装忘记对方，才能体会到这种“我最大的遗憾，是你的遗憾与我有关”的感觉。

在电影主题曲《我们》MV里，陈奕迅配合着伤感的旋律唱出伤感的歌词同时，画面却是电影里男女主角在一起甜蜜美好的种种瞬间。这巨大的反差使两种情绪对比到至极，更催人落泪。

电影《后来的我们》主题曲——《我们》现在全网上线。马上来看看这支催泪的《我们》MV吧！

编辑：枫敏

资料、照片来源：环球音乐