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歌王歌后出炉！Leo王封歌王、林忆莲再夺歌后

by Yee Leng
written by Yee Leng
歌王歌后出炉！Leo王封歌王、林忆莲再夺歌后
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金曲歌王、歌后成绩最终揭晓！Leo王登上歌王宝座、林忆莲再多歌后！

Leo王上台领奖时，分享自己从台大休学的经历，为此受到一些压力，如今封歌王，他先是向妈妈喊话，笑说，「不要再这样情绪勒索，妈！」

他也坦言，身为一个创作者，「一直以来，我想要写什麽就写什麽，我认为，这是一件最重要最重要最重要最重要的事！」

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再次夺下歌后的林忆莲，并未出席颁奖典礼。由颁奖典礼制作人陈镇川代为领奖。他在领奖时，除了替林忆莲表达感谢，也笑称就连自己也难得见到歌后本人。

（新闻来源：ETtoday星光雲）

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