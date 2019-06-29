娱乐 Entertainment明星 Celebrity 歌王歌后出炉！Leo王封歌王、林忆莲再夺歌后 by Yee Leng 29 June 2019 written by Yee Leng 29 June 2019 Advertisement 金曲歌王、歌后成绩最终揭晓！Leo王登上歌王宝座、林忆莲再多歌后！ Leo王上台领奖时，分享自己从台大休学的经历，为此受到一些压力，如今封歌王，他先是向妈妈喊话，笑说，「不要再这样情绪勒索，妈！」 他也坦言，身为一个创作者，「一直以来，我想要写什麽就写什麽，我认为，这是一件最重要最重要最重要最重要的事！」 Advertisement 再次夺下歌后的林忆莲，并未出席颁奖典礼。由颁奖典礼制作人陈镇川代为领奖。他在领奖时，除了替林忆莲表达感谢，也笑称就连自己也难得见到歌后本人。 （新闻来源：ETtoday星光雲） Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Yee Leng previous post 夺最佳年度歌曲，蔡依林喊话「绯闻网友」阿信 next post 恭喜蔡依林《Ugly Beauty》夺年度专辑大奖！ You may also like 恭喜蔡依林《Ugly Beauty》夺年度专辑大奖！ 29 June 2019 夺最佳年度歌曲，蔡依林喊话「绯闻网友」阿信 29 June 2019 #金曲30 另类彩蛋！典礼大荧幕乱码，提醒入围者先想好致辞！ 29 June 2019 Jolin蔡依林金曲不走红毯，在后台忙点餐！？ 29 June 2019 「韩剧妈妈」全美善酒店轻生 震惊娱乐圈！ 29 June 2019 恭喜蔡少芬怀第三胎！张晋发搞笑视频公布 28 June 2019 【多图】张若昀、唐艺昕结婚 高颜值伴郎伴娘团！唯美合照秒崩坏 土味合影搞笑登场 28 June 2019 金曲30倒数1天！Jolin蔡依林决定不走星光大道~ 28 June 2019 限定女团 I.O.I 要回来啦~就在下半年！ 28 June 2019 “有本事怎么样？外表更重要！“ 小S超狠语录苛刻却真实！ 28 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.