欧阳娜娜7段绯闻全是男神 ！

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欧阳娜娜堪称近年来演艺圈最强发电机之一，小小年纪就收割一群男神绯闻男友，包括名导儿子李淳、陈飞宇、流量鲜肉刘昊然、王源、蔡徐坤，连大她很多岁的房祖名，及一支脚踏进澳门赌王豪门、有望成为赌王女婿的窦骁，也都在她的绯闻名单中。

年仅19岁的欧阳娜娜，绯闻名册拉出来洋洋洒洒一长串，除了因为她清纯可爱，又不具侵略性的外型，她过人的音乐才华，也是令她拥有不少裙下之臣之因。

欧阳娜娜最早的绯闻男友可说是曾和她合演《北京爱情故事》的刘昊然，当时她只有14岁，刘昊然也才16、7岁，正是情窦初开的年纪，2人通过「吃」交情逐渐加温，而刘昊然似乎真的对欧阳娜娜动了情，微博很常都与欧阳娜娜有关，还被网友调侃生活只有「吃饭、睡觉、欧阳娜娜」，刘昊然更还曾答应过娜娜会为她实现3个愿望。不过或许当时的欧阳娜娜年纪实在太小，对于刘昊然也只把他当成哥哥看待，不久后绯闻也就不了了之了。

另一个传到翻天的绯闻男友，是小鲜肉组合TFBOYS的王源。这位同样有着音乐才华，因为与欧阳娜娜一起拍摄戏剧《大主宰》，以及之前一起上综艺节目《王牌对王牌》而熟识。同龄的两人时不时就被揪出穿同款外套、戴同款项鍊、弹同款吉他，甚至连拍照手势都相同，在节目上的互动更是自然亲暱到如同发糖，再加上王源亲自创作的歌曲〈姑娘〉〈彩虹云朵〉，都被网友指证历历是写给欧阳娜娜的，现在又是一起在美国伯克利音乐学院唸书的学姐弟，简直就是近水楼台。只是2人都先后表示与对方「没有感觉」「只是兄弟」，彻底打破了双方CP粉的美梦。

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此外，一张欧阳娜娜与参加选秀节目《偶像练习生》爆红的男星蔡徐坤一起看演唱会的照片，由于2人紧靠，且都以黑色系衣服现身，看起来很像情侣装，也被网友认为像是一对小情侣。

除了这2位小鲜肉外，欧阳娜娜还因曾与房祖名、林凤娇母子同桌用餐，及在12月3日在微博发文「123」的照片，并附上蛋糕图示，被认定是在为12月3日过生日的房祖名庆生。房祖名足足大欧阳娜娜18岁，也因此这个传闻被欧阳娜娜母亲傅娟驳斥「大家都疯了」。

另一位绯闻对象是也年长欧阳娜娜12岁之多的窦骁。据悉，他与欧阳娜娜交情匪浅，早在2015年前他就与欧阳娜娜全家一起在美国过春节、滑雪，2016年还曾甜蜜的在520当天发了条暧昧微博「耶~520（心型符号）！洗洗睡了…na」，粉丝都猜测窦骁间接向欧阳娜娜告白。有次窦骁的新片《终极胜利》在坎城举行记者会，人也在坎城拍广告的欧阳娜娜索性揪了一起工作的刘昊然偷偷跑去探班窦骁，不料被媒体抓个正着。如今窦骁这位「大哥哥」已经搭上赌王女儿何超莲，就等正式成为赌王女婿。

欧阳娜娜与名导之子似乎也特别有缘，除了陈凯歌之子陈飞宇外，李安的儿子李淳2017年曾与欧阳娜娜合演电影《武动天地》，但其实早在2016年，李安的《比利．林恩的中场中场战事》在北京首映，李淳就在微博发了他与欧阳娜娜的合照，从李淳微博的关注排序也可看出，欧阳娜娜是他第5个关注的对象，可见双方早有渊源。

新闻来源：镜週刊