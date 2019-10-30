欧阳娜娜被爆热恋19岁陈飞宇！

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欧阳娜娜去年六月18岁的生日后，正式摆脱父亲欧阳龙的「禁爱令」，果然生日过后不到半年，她就交到了男朋友。日前张书豪认爱欧阳妮妮时，po出和欧阳娣娣的对话截图，洩密了娜娜已有男友。

根据《镜周刊》获得的线报，直指欧阳娜娜的男友就是中国导演陈凯歌的儿子陈飞宇。陈飞宇曾追求她超过两年，如今靠着一首歌虏获佳人芳心。

欧阳娜娜与陈飞宇祕交曝光，起因于她未来姐夫张书豪的一则认爱留言，上星期欧阳妮妮男友张书豪在脸书上贴出一则和欧阳娣娣的对话截图，对话中，娣娣祝他生日快乐，张书豪留言「真的很开心爱上姐姐然后多了你们」，等于认证了他与欧阳妮妮的恋情，而截图中娣娣的「等我交到男朋友，我们三个跟各自男朋友，带着妈妈出去玩」更有玄机。

事后网友推测，不仅姐姐欧阳妮妮在谈恋爱，欧阳娜娜应该也正热恋中。据悉，欧阳娜娜的男友是与她同年的中国新生代小鲜肉，也是名导陈凯歌的儿子陈飞宇。两人今年以来多次被爆暧昧情事，只是双方演艺事业正好，又各自拥有大量迷弟、迷妹，恋情再炽也无法「官宣」，只能偷偷交往。

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陈飞宇一直到3年前演出《秘果》才算正式出道，第一部挑大梁的戏就与绯闻不断的欧阳娜娜合作，情窦初开的陈飞宇也难挡欧阳娜娜的电力，为她的「有气质」大为倾倒。

尽管不肯鬆口认恋情，但欧阳娜娜9月还是被抓包穿了陈飞宇的外套，日前又被发现穿同款毛领外套。回顾刚出道的陈飞宇，16岁的年纪并不懂得隐藏自己的爱意，即使在公开活动上，对欧阳娜娜投去的眼神都充满了粉红泡泡，更让粉丝觉得事有蹊跷。网上还流传一支陈飞宇与欧阳娜娜宣传《秘果》时，合唱刘若英〈后来〉的影片，短短一分多钟，陈飞宇一边弹着吉他，一边简直管不住自己的眼睛，瞄了欧阳娜娜十几次之多，整颗心都飞到女生身上。

另外还有一个被疯传的动图（gif）也十分经典：某次欧阳娜娜与陈飞宇一起过马路，突然有部汽车朝着欧阳娜娜驶近，但她并没有注意到车子，一直在关注着欧阳娜娜的陈飞宇温柔地将欧阳娜娜拉近自己身前避开驶来的车子，这贴心的护花行动也令不少粉丝心中充满了各种羡慕嫉妒，「为什么被拉的人不是我！」

不仅如此，去年陈飞宇出演亲子实境秀《想想办法吧爸爸》当实习爸爸时，他自弹自唱了一首约翰梅尔的歌，一起录影的中国女星戚薇问他为什么要选这首歌？陈飞宇公然说：「因为这是我最喜欢的女生的偶像的歌！」而众所皆知，欧阳娜娜的偶像正是约翰梅尔，陈飞宇表面上是哄小孩，实际上却是间接向欧阳娜娜表白。

今年下半年，欧阳娜娜与陈飞宇的恋情愈传愈烈，本月十八日两人继九月被发现穿了同一件军装外套后，又再次穿了同款黑色毛领外套录影片。在此之前双方戴同款项鍊、情侣配饰和情侣大头像等，早已被抓包到抓不胜抓。

十月初两人参加巴黎时装周，相隔八小时连被网友野生捕获两次，还有目击者爆料，见到娜娜与陈飞宇一起搭机，女方很自然地将头枕在男生肩膀上安睡，男生则是一脸幸福的宠溺。

新闻来源：镜周刊