欧阳娜娜秘恋王源？真实关系曝光

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中国星二代欧阳娜娜出道以来鲜少传出绯闻，不过日前却被爆出其实她和王源正在交往中，甚至传出男方曾为她写歌。欧阳娜娜近日在受访时，强调与对方只是「纯兄弟」，否认恋情传闻。

欧阳娜娜被爆出和王源交往中，还有网友挖出「证据」，称两人不仅拥有同款外套，还有同款的项鍊，甚至指王源所创作的情歌《彩虹云朵》，里面的歌词就是在回应女方先前所推出的歌曲《温暖你的冬》，猜测两人一直就在秘恋中，对此王源过去曾经否认，称双方只是「兄弟情」，彼此对对方都没有感觉。

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欧阳娜娜近来在直播中也再次回应了两人的绯闻，称王源是自己「特别好的兄弟」，两人先前一起拍摄《大主宰》4个月，加上录制《王牌对王牌》2个月，共半年的朝夕相处，培养出了「革命兄弟友谊」，但并非男女之情，「最近老传我和他的绯闻，但真的跟他（是）纯兄弟，就纯得不能再纯了。」

据悉，欧阳娜娜和王源分别在《大主宰》中饰演男女主角「神女洛璃」和「牧尘」，该剧是改编知名网路作家天蚕土豆的同名网路小说，被誉为东方版《哈利波特》讲述了北灵境牧域少主牧尘为拯救苍生，苦修武学，在成长过程中结识神女洛璃、不死鸟九幽，与伙伴经历种种磨难，将天邪神打败，终成为大主宰的热血故事。虽然已经杀青多时，但因为受到「限古令」影响，该剧至今仍未开播。

新闻来源：Ettoday