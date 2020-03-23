槟城没有“封桥”！只需出示证明，即可顺利通关上桥~

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槟州警方没有“封桥”！

槟岛东北警区主任索菲安说，若在基本服务领域工作者，只需出示公司发出的职员证明，即可顺利通关上桥（槟城大桥和二桥）。

“民众若有紧急事务或可接受的理由，警方也会允许通行。”

“不过，这几天很多人的理由千奇百怪，大多数都不合理，所以他们全都不准通过槟城大桥。”

全国行动管制第五日，警方获国防卫队与志愿警卫团的加入支援，增强了设路卡及巡逻行动的人力，今日也在敦林苍佑医生大道（E-Gate前路段）设路卡，截查欲上槟城大桥过北海的车辆和摩哆车，若出门说法不合理，警方指示司机和骑士折返。

“除了槟城大桥，槟第二大桥的入口处也有路卡。”

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另外，全国行动管制令今天进入第6天，槟岛敦林苍祐大道前往槟城大桥的方向在早上也出现长达至少2公里长车龙！

根据记者观察，该车龙从大桥路口一路塞到EGATE前，记者询问路障行动站岗的警员时，对方表示今日车辆的数量是过去几天来最多。

据悉，昨日槟州政府在“槟城对抗新冠肺炎”（Penang Lawan COVID-19）面子书上张贴多间已获国际贸易及工业部批准照常工作的工厂。

因此，前往工业区及大桥方向才会出现从行动管制令以来未曾出现的车龙。

新闻摘自：星洲日报&东方日报

照片摘自网络