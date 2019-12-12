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槟城怡保取景！Netflix全新原创剧集《彼岸之嫁》明年1月首播！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
槟城怡保取景！Netflix全新原创剧集《彼岸之嫁》明年1月首播！
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《罪梦者》《极道千金》之后，Netflix又即将迎来全新的华语原创剧集《彼岸之嫁》

改编自旅美华裔作家朱洋熹的小说《鬼新娘》，并且由吴慷仁黄姵嘉林路迪田士广领衔主演的《彼岸之嫁》早前也发布了前导预告，故事讲述在1890年代的马六甲，家道中落的少女丽兰为拯救垂死的父亲，被迫答应和林氏家族过世不久的少爷林天青“冥婚”，极度想逃避命运的她更因此卷入一起神秘事件，生活也产生了翻天覆地的变化。

黄姵嘉摇身神秘感十足的新娘，脸上覆盖一层金色花纹的面纱，背后隐约映照出“囍”字，但其实剧中的她之所以敢入阴间冥婚，全是为了拯救病危在床的父亲。幸运的是，在她前往阴间的途中有天庭守卫吴慷仁相伴，两人一路上从无时无刻都在斗嘴吵闹的欢喜冤家，逐渐产生了共患难的深刻情谊，让这段由人鬼神三界交织的爱情故事再添趣味。

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值得一提的是，《彼岸之嫁》是由台湾和马来西亚联合制作的剧集，加上故事背景也设在马六甲，因此在预告中除了可以看到浓浓的南洋元素，也惊喜发现有许多马来西亚演员参与其中。

著名的槟城蓝屋也成为剧集的取景地之一。

马来西亚演员田士广饰演逝世少爷林天青，以歌手身份出道，并演出多部舞台音乐剧，这一次则饰演大反派。

《彼岸之嫁》将会在1月23日在Netflix上线。

新闻摘自：ettoday

照片视频摘自网络

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