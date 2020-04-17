梁静茹携39位大马音乐人合唱，传递正能量致敬前线勇士

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马来西亚歌手梁静茹与今日凌晨12时在Instagram发布了一首《Heal The World + 手牵手》，聚集了她本人和39位大马音乐人一起云录制合唱。这首歌透过温暖的歌声为大马人尤其是前线人员传递正能量，感动了很多网民。

梁静茹写道：“致敬前线勇敢的勇士们 From Malaysia with love.”，来自马来西亚热爱唱歌的音乐人透过歌声，感谢及支持每一位站在前线的勇士。梁静茹把迈克尔杰克逊（Michael Jackson）的歌曲《Heal The World》和2003年抗击沙士（SARS）的公益歌曲《手牵手》改编成一首歌曲，参与其歌曲的歌手和音乐人包括张智成、菲比、周金亮、方泂镔、黄启铭、宇珩、黄威尔、Baby（阿飞、家邵、Jack和进贤）、林明祯、Colbie 、欣彦、猪猪、佳旺、戴丽津、陈政凯、陈仪芬、Zac志祥、陈凯欣、王思乙、刘灵慧、陈思敏、沈恺俊、李珮诗、刘国晖、黎伟杰、勇玮、陈川文、罗家豪、遂霖、黄玉儿、白鸿杰、林政辉、黄文俊 (键盘手)、王耀建 (吉他手)、黄起润 (鼓手)以及黄俊成 (贝斯手)。

在MV中可见本地音乐人们在各自的家录制的画面，当然还看到了很多好久不见的熟悉面孔，如大马90年代男子组合“年少”的方泂镔及黄启铭，还有Baby的阿飞、家邵、Jack和进贤，久违同框合唱。网友们纷纷表示：“好感动！”、“大家一起努力，相信明天会更好”、“好听到起鸡皮疙瘩了”、“这首歌聚集了大家的正能量，很好听，一起加油抗疫到底！”。

（新闻来源：星洲日报）