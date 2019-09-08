梁静茹承认「结束9年婚姻」 双飞已签字：小孩共同抚养

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41岁「情歌天后」梁静茹2010年和Tony赵元同结婚，育有5岁儿子Anderson，上月中却惊传2人已签字离婚，更传出是因男​​方出轨所致，对于婚变传闻，梁静茹今首度露面，松口承认认两人确实已离婚，9年婚姻划下句点。

梁静茹今举办《我好吗?-太阳如常升起》新专辑分享会，热络地和粉丝互动，但唱到《慢冷》时，她就情绪高涨、忍不住掩面崩哭，心情看来备受影响，会后谈及婚变消息，她表示：「谢谢大家这阵子的关心我都收到了，大家心中的问题，就我跟赵先生已签完了离婚协议书，还有些程序还没完毕」，并表示孩子共同抚养。

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谈及心情状况，梁静茹表示：「我妈妈都有陪我、父母亲也有陪伴，自己也需要沉淀」，至于离婚导火线是否为男方外遇？她则沉默不语，面色相当凝重，对于目前小孩跟谁住，她表示：「按照一般正常程序的离婚夫妻一样」，被问到离婚细节，她紧闭双眼缄默，心情颇为沈重，随即在工作人员挡驾下结束访问。

梁静茹经纪人也表示：「事情已经有一阵子了，她是大人了，也知道该怎么去处理这事」，对于离婚手续何时完成？经纪人则说：「很多事情不是只有一方，一定是双方才能完成的，不是单方面的」。



夫妻俩年初才到马尔地夫共度9周年结婚纪念日，不料上月中惊传离婚，有媒体指出2人婚变导火线，疑似是因赵元同和女网红搞暧昧，梁静茹发现后虽难过仍选择原谅，不过男方持续风流，让梁静茹心灰意冷，铁心离婚，对于爆料，当时赵元同第一时间否认，强调是不实报导，和梁静茹也没有签字离婚，但今梁静茹证实切了9年婚。

资料来源：ettoday