主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 梁静茹天天夜宵，却越吃越瘦？！
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

梁静茹天天夜宵，却越吃越瘦？！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
梁静茹天天夜宵，却越吃越瘦？！
Advertisement

梁静茹早前发了新专辑之后，最近则是积极备战明年2月举办的世界巡回演唱会！

由于门票开卖后即秒杀，让梁静茹开心之余又充满压力，所以一旦她有空就马上练唱、练身体，今年也接下北京卫视、上海东方卫视2场跨年活动。日前她飞往北京录制跨年节目，原先计划以薄纱上衣小露性感，但因是户外舞台，且难抗当地零下8度低温，紧急采购新行头的她最后穿了3件上衣、4件裤子，台上寒风刺骨，台下反倒暖暖的，因为她除了献唱《慢冷》《暖暖》2首代表作，又携手品冠合唱《明明很爱你》

Advertisement

隔天她飞往中国福州商演，搭机空档兴致一来到共享KTV开心欢唱，连唱《可乐戒指》《爱是》等较少公开演出的作品，她解释：“之前有粉丝想要冷门歌曲演唱会，想说趁这机会来唱一下。”15分钟分钟转眼就过完了，越唱越过瘾的她直喊时间太短，笑称自己是“行走的练歌房”，被经纪人提醒恐赶不上飞机，才不甘心作罢。

工作如此忙碌，她用美食犒赏自己，此行赴北京品尝烤鸭、油泼面、口水鸡、夫妻肺片、红烧肉等等各式料理，结束演出当晚回到饭店已超过凌晨12点，助理还替她点了2大条水煮鱼跟酸菜鱼；由于演唱会只剩2个月半，经纪人下达夜间禁食令，没想到她却越吃越瘦，令所有女性是又羡慕又生气。

新闻摘自：Sina

照片摘自网络

 

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

Red Velvet Wendy爆从舞台2层楼高度坠落！

向佐郭碧婷庆祝1周年 竟越来越有夫妻脸！

Adele瘦身成功 颜值再升级！

「圣诞节奇迹的礼物」王阳明老婆蔡诗芸生了！甜晒一家三口温馨照

最狂圣诞礼物！50cent为日子砸10万美金买下整间玩具店

2019大马拥有最多SUBSCRIBERS的YOUTUBER是……

林依晨亲下厨庆祝结婚5周年！　

女团大打出手 21岁左婧媛控团员扯头发往地上撞

《青春有你2》JONY J当导师被酸爆 网友：人民币真香

陈伟霆目睹粉丝「激情互动」！　吓傻秒变表情包

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More