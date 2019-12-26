梁静茹天天夜宵，却越吃越瘦？！

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梁静茹早前发了新专辑之后，最近则是积极备战明年2月举办的世界巡回演唱会！

由于门票开卖后即秒杀，让梁静茹开心之余又充满压力，所以一旦她有空就马上练唱、练身体，今年也接下北京卫视、上海东方卫视2场跨年活动。日前她飞往北京录制跨年节目，原先计划以薄纱上衣小露性感，但因是户外舞台，且难抗当地零下8度低温，紧急采购新行头的她最后穿了3件上衣、4件裤子，台上寒风刺骨，台下反倒暖暖的，因为她除了献唱《慢冷》、《暖暖》2首代表作，又携手品冠合唱《明明很爱你》。

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隔天她飞往中国福州商演，搭机空档兴致一来到共享KTV开心欢唱，连唱《可乐戒指》、《爱是》等较少公开演出的作品，她解释：“之前有粉丝想要冷门歌曲演唱会，想说趁这机会来唱一下。”15分钟分钟转眼就过完了，越唱越过瘾的她直喊时间太短，笑称自己是“行走的练歌房”，被经纪人提醒恐赶不上飞机，才不甘心作罢。

工作如此忙碌，她用美食犒赏自己，此行赴北京品尝烤鸭、油泼面、口水鸡、夫妻肺片、红烧肉等等各式料理，结束演出当晚回到饭店已超过凌晨12点，助理还替她点了2大条水煮鱼跟酸菜鱼；由于演唱会只剩2个月半，经纪人下达夜间禁食令，没想到她却越吃越瘦，令所有女性是又羡慕又生气。

新闻摘自：Sina

照片摘自网络