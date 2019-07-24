梁铉锡害惨YG！涉性招待“连累”YG新男团 TREASURE 13「七月出道失败」

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YG前社长梁铉锡因涉嫌性招待事件，由证人转变成犯罪嫌疑人，引起社会一阵哗然，不只连带影响公司股价，现在连力捧的新人男团TREASURE 13都被爆出将「胎死腹中」 。

据南韩媒体报导，一名YG内部人士透露，由YG前社长梁铉锡所极力力捧的新人男团TREASURE 13，该组合是通过YG的出道节目《YG宝石盒》组成的团队。如今因为梁铉锡的退社，出道计划惨遭搁置，原订将在5至7月之间公开个人档案、幕后花絮等宣传，以配合7月的正式出道，不过目前宣传上毫无动静，计划形同暂停。据YG内部相关人士透露：“梁铉锡前代表制作人最近因为性贿赂嫌疑退出一线。从内部来看，其出道计划无异于暂时搁置，YG方面表示「无可奉告」，也并无另外发声明。

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事实上，TREASURE 13并非YG出道生变的个案，此前，经过选秀节目《MIXNINE》选拔出的9名练习生，因为YG未能实现出道规划而解散，如今因为YG选秀节目《YG宝石盒》脱颖而出的13名练习生「TREASURE 13」出道计划生变，令粉丝们相当担心练习生们的出道就此暂停。

不过部分TREASURE Maker（粉丝名）已推翻此消息指，只是「七月出道失败」，并是永不出道，只是计划延迟出道，请大家要继续等待TREASURE 13的花路展开吧！

资料来源：Yahoo新闻、新浪娱乐